Vicky Martin Berrocal rescata la chaqueta vaquera de borreguito que más abriga

Las chaquetas bomber están de regreso. Así se han encargado de confirmarlo algunas famosas y celebrities, como Blanca Suárez (35 años), que han acompañado sus estilismos con estas prendas atemporales y que llevan siendo tendencia desde hace décadas.

Aunque durante años han sido un fijo en los armarios, en los últimos tiempos habían pasado a un segundo plano. Pero esta temporada vuelven a ser las protagonistas indiscutibles de cada outfit. En tiendas, se pueden encontrar de todos los tipos, colores, formas y precios.

Una de las más buscadas de estos últimos meses es de Zara: una chaqueta de cuello redondo y manga larga, con bolsillos y detalles de hilo metalizado y lentejuelas. Hacerse con ella es casi misión imposible, pero Vicky Martín Berrocal (50) consiguió comprar la suya a tiempo para lucirla en su cuenta de Instagram.

[Vicky Martín Berrocal tiene la chaqueta dorada de lentejuelas más viral de Zara]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

Ahora la diseñadora vuelve a sorprender con otra propuesta en la que la protagonista es la bomber con la que ha conseguido enamorar a todos sus seguidores. Ha compartido un look en clave denim, es decir, todo con telas vaqueras. Pero es su chaqueta la que acapara todas las miradas.

Se trata de una bomber vaquera oversize y que destaca por tener el forro de borreguito, ideal para estos días de frío como antesala al invierno. Además, el cuello de borreguito es extraíble, lo que permite rehacer el outfit con una misma prenda. Es un modelo que se encuentra entre las novedades de Mango.

Su precio es de 119,99 euros, aunque actualmente se encuentra agotado en todas las talles (S-L). Aunque al tratarse de un artículo de nueva temporada, es muy probable que la firma reponga con normalidad el producto.

En el caso de la diseñadora, ella ha optado por combinarlo con unos pantalones vaqueros de corte recto, muy en tendencia estas últimas temporadas, y que se pueden encontrar en prácticamente cualquier tienda de moda. Debajo de la bomber lleva una camisa, también de estilo vaquero.

Para los complementos, Vicky Martín Berrocal ha escogido unas zapatillas New Balance en tonos claros, valoradas en 125 euros. Además, lo ha combinado con un bolso acolchado de Chanel en color negro. Además, no deja lugar a dudas. Si sus seguidores le preguntan de dónde son sus prendas o accesorios, ella no duda en responder a través de los comentarios.

La diseñadora ha demostrado siempre ser una estrella dentro y fuera de las redes sociales, gracias a sus estilismos. Sabe cómo combinar tanto los estilismos más elegantes, como otros más street style.

Sigue los temas que te interesan