La historia de amor eterno de José María Carrascal con su mujer, Ellen, una azafata que fue su vecina en Berlín

Triste pérdida en el mundo de la comunicación. En la madrugada de este sábado, 4 de noviembre, ha fallecido José María Carrascal, el periodista conocido como el hombre de las mil corbatas, a los 92 años. Solo le faltaba un mes para cumplir 93 y se mantenía activo laboralmente, dedicado a la profesión que le brindó gratos e inolvidables momentos. No solo en España, sino también fuera de nuestras fronteras.

Previo a su estancia en Nueva York, donde trabajó durante 23 años para Antena 3 Radio, RTVE, ABC, Diario de Barcelona y el diario Pueblo, José María Carrascal vivió una década en Berlín, ciudad en la que ejerció de corresponsal y donde conoció al amor de su vida, Ellen.

El comunicador llegó a la capital alemana para trabajar como traductor y profesor de español en una escuela de ingenieros, sin imaginar que su vida, profesional y personal, daría un radical giro. Allí empezó una relación con Ellen, su vecina, una azafata de la compañía Pan Am de la que se enamoró perdidamente.

[Muere José María Carrascal a los 92 años]

José María Carrascal, en una imagen de archivo. Europa Press

José María Carrascal y Ellen se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia civil en Berlín, celebrada en 1960. Más tarde, también sellaron su amor en España con una boda religiosa que tuvo lugar en el monasterio de Montserrat en Barcelona, el único espacio de todo el país donde entonces se llevaban a cabo eventos en alemán.

Ellen siempre se mantuvo en un discreto segundo plano, pero gracias a los relatos del periodista se pudo conocer un poco más sobre su figura y sobre las claves de su bonita historia de amor. "Es muy importante tener las mismas aficiones. No todas. Tiene que haber aficiones que no se compartan para descubrir nuevas facetas de tu pareja. Para adaptarse a otra persona, sobre todo si tienes una personalidad fuerte, hay que tener generosidad, estar dispuesto a ceder mucho y a dar mucho. Yo no me hago a la idea de vivir sin mi mujer. Ella me ha ayudado en todo", expresó el comunicador en alguna ocasión.

José María Carrascal en una foto junto a Ronald Reagan, a quien entrevistó durante su etapa en Nueva York. Cedida

Durante más de 60 años se apoyaron el uno al otro. Aunque seguía activo profesionalmente, José María Carrascal había reducido sus colaboraciones para volcarse en Ellen. "Mi mujer es lo más importante para mí y ahora tengo que estar con ella porque está en silla de ruedas. Ella ha dedicado su vida a mí, lo menos que puedo hacer yo es hacer lo mismo por ella", aseguraba el comunicador.

José María Carrascal y Ellen no tuvieron hijos porque se casaron tarde, según explicó el periodista en alguna ocasión. No haber formado una familia, sin embargo, nunca generó baches en su relación. "Eso a algunos matrimonios les ha separado, pero a nosotros nos unió mucho más", declaró el comunicador.

José María Carrascal, en un evento celebrado en Madrid en 2018. Gtres

Sus últimas décadas las vivieron en España, pero antes, tras la estancia del comunicador en Alemania, estuvieron en Nueva York. Durante más de 20 años hicieron vida en La Gran Manzana, donde Carrascal trabajó como corresponsal y colaborador para varios medios españoles. La mudanza a Madrid se produjo tras recibir una oferta de Antena 3 y después de los consejos de Julio Iglesias (80), quien se convirtió en uno de sus grandes amigos.

En 1989, el director de Antena 3 le propuso dirigir el informativo de la noche. Una oferta que José María Carrascal no vio con claridad en un primer momento. Fue el cantante quien le hizo cambiar de opinión. "Pasó por Nueva York, me llamó y me dijo que lo aceptara. Acéptalo, vas a ganar mucho más en televisión, te va a conocer más gente, lo que será bueno y malo, pero para tus libros te vendrá muy bien, me dijo. Confié en el talento de negociante de Julio", confesó el periodista, quien hoy es recordado por su impecable trayectoria en los medios de comunicación.

José María Carrascal vivía solo en su domicilio de Madrid, donde fue encontrado hallado sin vida. Su mujer, Ellen, se encuentra en una residencia.

