Jordi Cruz y su pareja, Rebecca Lima, dan la bienvenida a su primer hijo

El chef Jordi Cruz (45 años) y su pareja sentimental, la arquitecta brasileña Rebecca Lima (31), han dado a luz a su primer hijo, de nombre Noah. Así lo ha anunciado este jueves, 24 de agosto, el reconocido jurado de MasterChef. Tras nueve meses de espera, el nacimiento ha llenado de felicidad a la sólida pareja.

Ha sido el propio Jordi quien ha comunicado el feliz alumbramiento a través de sus redes sociales. "Estoy extremadamente feliz porque ha nacido nuestro bebé", ha asegurado Cruz en su Instagram.

Tal y como explica el propio chef, Noah llegó al mundo el pasado día 20 de agosto, pero no ha sido hasta este jueves 24 cuando se ha hecho oficial: "Ha nacido nuestro bebé. Os lo quería contar hace cuatro días, pero no podía porque se me estaba cayendo la baba, toda la baba".

En esa línea, Cruz se ha deshecho en halagos hacia el pequeño de la casa: "Es guapo a rabiar porque se parece a su madre. Y es bueno, buenisísimo, también ha salido a su madre en eso". En medio de su tremenda felicidad, y posando con un gran peluche y un ramo de flores, el copresentador de TVE ha detallado que su hijo "ha pesado tres kilos y medio y mide 50 centímetros".

Fue el pasado mes de abril cuando la pareja hizo público el embarazo. En concreto, Lima compartió en sus redes sociales la feliz noticia de su estado de buena esperanza.

La arquitecta compartió una fotografía en la que se podía ver su incipiente barriguita de embarazada. A través de varias imágenes en blanco y negro, Lima mostraba lo agradecida y feliz que estaba de vivir esta etapa junto a Jordi Cruz, a quien mencionó en el texto después de asegurar que este ansiado bebé era "el regalo más grande".

La pareja lleva enamorada desde 2019, y la pandemia de coronavirus consiguió unir aún más a ambos, pues se animaron a vivir juntos en la casa del cocinero, en Barcelona. Desde entonces, su relación no ha hecho más que consolidarse hasta el punto de querer comenzar una familia juntos.

Hace unos meses, Jordi habló de sus planes de ser padre, y no escondió que aún se consideraba joven para ello: "Yo soy Peter Chef, como Peter Pan. Me ha pasado el tiempo tan rápido y me lo he pasado tan bien, que yo me creo que tengo 25 años". Descubría entonces que Lima es una persona tradicional que primero querrá boda y después descendencia: "Ella es que tiene una obsesión con la piedra y todo ese rollo".

Cabe puntualizar que Rebecca es una joven brasileña que lleva varios años instalada en Barcelona junto al chef. Se graduó de Arquitectura y Urbanismo, pero ha triunfado en la industria de la moda, su gran pasión.

Becca -como le gusta que le llamen- es la fundadora -junto a una amiga- y diseñadora de la firma Inti. Se trata de una marca de ropa de corte muy vanguardista, donde reinan los colores blancos y negros, y con todo tipo de diseños cuyos precios van desde los 50 euros hasta los 400 euros. Hace un tiempo, inauguró su primera tienda física en un famoso centro comercial de Río de Janeiro. El éxito de su marca es evidente y cada vez suma más adeptos.

Sea como fuere, esta historia de amor de Jordi Cruz y Rebecca Lima sorprendió a propios y extraños en su momento, al coincidir con la misteriosa ruptura entre el cocinero y su expareja, Cristina Jiménez, con la que compartió ocho años de su vida. También negocios, ya que ambos trabajaban juntos en el restaurante ABaC, ubicado en Barcelona.

