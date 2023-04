Carmen Corazzini, la presentadora del tiempo y "verdadero amor" de Álex Lequio: su romance 'oculto'

El malogrado empresario Álex Lequio, hijo de la célebre actriz Ana García Obregón (68 años) y Alessandro Lequio (62), protagonizó discretos romances en sus 27 años de vida. Tres historias de amor públicas marcaron su currículum sentimental, las que vivió con Andrea Guasch (32), Raquel Rodríguez y Carolina Monje, su último amor y férreo apoyo en su batalla contra el sarcoma de Ewing.

No obstante, este pasado fin de semana, en el espacio Fiesta de Telecinco, la periodista Beatriz Cortázar ha desvelado que hubo otra relación amorosa que marcó sobremanera al hijo de Ana García Obregón. Una suerte de fugaz romance que se convirtió para Álex, de acuerdo a la información de la citada profesional, en su "verdadero amor".

Se trata de la presentadora del tiempo de Telecinco, Carmen Corazzini (31). "Ellos salieron, se quisieron mucho, es cuando él se fue a estudiar a Estados Unidos...", ha informado Cortázar. De hecho, los estudios de Álex fuera de España fueron el gran obstáculo en su historia. El joven y una de las 'chicas del tiempo' de Mediaset estuvieron muy unidos.

[Las 9 revelaciones del libro de Álex Lequio: del día que se despidió de sus padres a la carta de amor antes de morir]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen Corazzini (@ccorazzini)

La relación de amistad entre él y Corazzini duró hasta el trágico final de Lequio Jr. La muerte del hijo de Ana Obregón fue un duro revés en la vida de Carmen, tanto que no dudó en escribirle una emotiva carta de despedida en sus redes sociales. El 13 de mayo de 2020, el día en que Aless perdió la vida, Corazzini, deshecha, le dedicó unas líneas desgarradoras.

"Me tiemblan las manos. Horas pensando si debería escribir algo o no, si debería hacerte un homenaje de esos que se hacen en estas situaciones, si no corresponde, si es lícito, si puede ofender, si no es oportuno. No lo sé. Pero me da igual todo. Es mi ínfima forma de gritarle al mundo lo injusto que ha sido por llevarte. Mi muestra de amor. Porque soltarlo me sana y porque creo te gustaría leerlo. Porque no puedo no hacerlo. Porque fuiste parte de mí durante mucho tiempo y ese trozo que se evapora me colapsa", comenza el post de Carmen.

Y añade, emocionada: "Cuando alguien muere siempre se recuerda lo buena persona que fue. Qué banalidad. Pero tú. Joder, tú sí lo eras. Por la lechuga que te pusiste en la cabeza cuando te colaste en mi fiesta, por la pintada en el Burger King, por la filosofía griega, por tu acento absurdo, por ese dulce y extraño verano telemático. Por llamarlo resfriado. Joder, Ale".

En ese punto del relato, destaca Carmen la fortaleza, y el gran sentido del humor, con la que Álex se enfrentó al cáncer: "No he conocido nunca a nadie con tu entereza. No te he visto triste nunca. Dejo esta foto porque así es como te recordamos todos, riéndonos haciendo el indio. Ahora toda mi energía se la doy a tu familia. Espero me cuentes todo lo que nos faltó por decirnos mientras duermes. Descansa. Dulces sueños".

Ana y las novias de Álex

En su libro, El chico de las musarañas, Álex habla de lo que implicó para él ser hijo único y la gran sobreprotección que vivió por parte de su afamada madre. "No hace falta ser Freud para entender los motivos que esconde el comportamiento de una madre soltera y temperamental frente a la primera pareja seria de su único hijo. Acabas aceptando la sobreprotección y sólo saltas cuando las maneras rebasan los confines del respeto; cosa que empezaba a ser frecuente y no era del todo sano", narró, con humor.

Quién es Carmen Corazzini

Carmen Corazzini en un acto público, en Madrid, en octubre de 2022. Gtres

Carmen es graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Sin embargo, nació en Roma y vivió en Milán y Messina antes de trasladarse a Madrid; además, durante sus estudios hizo un Erasmus a Lisboa. Gracias a estos cambios de residencia habla con fluidez cuatro idiomas: español, italiano, inglés y portugués.

Comenzó su andadura en la televisión como reportera en Telemadrid y como subdirectora del programa XTRA! del canal Non Stop People tras ello fichó como becaria en Informativos Telecinco. Fue durante su trabajo allí cuando ocurrió algo repentino que cambió su destino.

Cuando por fin estaba metida en el mundo de los sucesos y la información de rigor -dando así pasos hacia adelante en su meta por conseguir ser periodista de guerra- la cadena de Fuencarral le ofreció un nuevo reto, ser la nueva 'chica del tiempo'. "Estaba en el sitio justo en el momento preciso. Buscaban a alguien por un cruce de presentadores y me lo propusieron a mí", reveló a Vanitatis.

Sigue los temas que te interesan