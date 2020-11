Carmen Corazzini, la presentadora del tiempo de Telecinco que quiere ser criminóloga

Carmen Corazzini (28 años) se cuela cada día en los hogares españoles durante apenas dos minutos para dar el parte meteorológico. En menos de 120 segundos desvela el misterio del tiempo que hará el próximo día y consigue alegrar o entristecer a los ciudadanos dependiendo de si lo que muestra en su mapa es un sol o una nube negra. Pero cuando los focos se apagan, la joven tiene mucho más que hacer que investigar sobre los anticiclones o borrascas que se acercan a la península. De hecho, sus intereses se alejan mucho de las cuestiones atmosféricas.

La presentadora siempre tuvo muy claro a qué quería dedicarse en la vida. Quería ser reportera de guerra, viajar a los lugares de la noticia e informar sobre ellas en primera persona. Y no dudó en formarse al máximo para cubrir ese perfil.

Carmen es graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Sin embargo, nació en Roma y vivió en Milán y Messina antes de trasladarse a Madrid; además, durante sus estudios hizo un Erasmus a Lisboa. Gracias a estos cambios de residencia habla con fluidez cuatro idiomas: español, italiano, inglés y portugués.

Comenzó su andadura en la televisión como reportera en Telemadrid y como subdirectora del programa XTRA! del canal Non Stop People tras ello fichó como becaria en Informativos Telecinco. Fue durante su trabajo allí cuando ocurrió algo repentino que cambió su destino. Cuando por fin estaba metida en el mundo de los sucesos y la información de rigor -dando así pasos hacia adelante en su meta por conseguir ser periodista de guerra- la cadena de Paolo Vasile (67) le ofreció un nuevo reto, ser la nueva 'chica del tiempo'. "Estaba en el sitio justo en el momento preciso. Buscaban a alguien por un cruce de presentadores y me lo propusieron a mí", reveló a Vanitatis. Además, compagina su faceta como presentadora de El Tiempo con su blog en la web de Telecinco, Séptimo A, donde escribe sobre otra de sus grandes pasiones: el cine.

Pero nunca ha dejado de pelear por alcanzar su verdadero sueño. Por eso, tras graduarse en la universidad, realizó un máster especializado en Terrorismo, y actualmente está a punto de finalizar otro Máster universitario en Criminología: Delincuencia Y Victimología.

Apenas le quedan unas asignaturas para convertirse en criminóloga. Estudia a distancia en la Universidad Internacional de Valencia, centro que está altamente calificado por su prestigiosa cartera de docentes en el sector jurídico. Y es que, más del 90% de los profesores de Corazzini trabajan en la actualidad en el mundo de la criminología, por lo que son los mejores maestros para la formación de la periodista. El precio que se estima por curso es de 4.500 euros.

Ver esta publicación en Instagram Paseando, casualmente Una publicación compartida de Carmen Corazzini (@ccorazzini) el 23 Ene, 2018 a las 6:01 PST

A la joven le apasiona estudiar y adquirir todos los conocimientos posibles de aquello que más le gusta. Se está labrando un currículum muy rico en contenido para que algún día se cumpla su gran meta profesional.

Por otro lado, en lo que a su vida personal se refiere, Carmen prefiere mantener su vida más íntima fuera del ojo mediático. Aunque, gracias a las redes sociales, se puede atestiguar que a mediados de octubre sufrió una fractura y tuvo que operarse el pie, por lo que permaneció en el hospital varios días. Y en el ámbito más sentimental, abrió su corazón tras la muerte de su gran amigo Álex Lequio. "Es mi ínfima forma de gritarle al mundo lo injusto que ha sido por llevarte. Mi muestra de amor. Porque soltarlo me sana y porque creo te gustaría leerlo. Porque no puedo no hacerlo. Porque fuiste parte de mí durante mucho tiempo y ese trozo que se evapora me colapsa. Cuando alguien muere siempre se recuerda lo buena persona que fue. Qué banalidad. Pero tú. Joder tú sí lo eras", escribió días después de aquel fatídico 13 de mayo.

