El museo de Lola Flores abre sus puertas en Jerez: la lista de invitados y el emotivo discurso de Rosario y Lolita

El Museo Lola Flores abrió sus puertas este pasado viernes, 31 de marzo, en un acto en el que sus hijas, Lolita (64 años) y Rosario (59), se convirtieron en las grandes anfitrionas. Fueron ellas, de hecho, las primeras en acceder al lugar, acompañadas por la alcaldesa de Jerez de la Frontera, Mamen Sánchez.

"Lola Flores es eterna y aquí está, en su casa, viva y en su Jerez, en la tierra que la vio nacer", destacó Lolita en la ceremonia de apertura. Su hermana, Rosario, también tomó la palabra y añadió que ahora, con el Museo, Jerez tiene "una casa de arte para inspiración de todos los artistas".

Además de las hijas de la recordada Faraona, hasta el museo se acercó Alba Flores (36), nieta de la bailaora. La actriz recordó que su abuela es "la raíz de toda la familia" y reconoció la labor de sus tías, confirmando que éste es un proyecto en el que que han trabajado "desde hace mucho tiempo".

La intérprete está segura de que además de llenar de orgullo a la familia, el museo será un espacio que hará feliz a muchos aficionados porque "Lola Flores sigue teniendo muchos fans en la actualidad y que querían esto".

En el acto de inauguración también estuvieron presentes otras destacadas figuras de la música de nuestro país. Entre ellos, María del Monte (60) o Antonio Carmona (57). Para la artista se trata de un proyecto "precioso" con el que las generaciones futuras puedan conocer quién fue Lola Flores.

Toñi Moreno (49) y Eugenia Martínez de Irujo (54), otras de las invitadas, también ofrecieron declaraciones a los medios de comunicación. "Pude entrevistarla con 15 años. Yo era presentadora de la tele local de mi pueblo y ella llegó. Recuerdo que pude ver el concierto desde del escenario abajo y yo miraba para arriba y sólo veía una fuerza maravillosa en esas piernas. Me acuerdo que a ella le hacía mucha gracia porque yo tartamudeaba en la entrevista de lo nerviosa que estaba y ella me dijo 'tranquila, pregunta lo que quieras, que yo te voy a contestar, ya lo he contado todo'. Maravillosa", dijo la presentadora a Europa Press.

La aristócrata, por su parte, confirmó que es amiga de la familia desde pequeños y que significaba mucho estar en la inauguración. Lo que más le impresionó del museo fueron las fotos y los bocetos que hacía la artista de los trajes que quería.

El museo está ubicado en la antigua Nave del Aceite, un espacio que ha sido rehabilitado por los arquitectos suizos Herzog & de Meuron, con una inversión pública de 700.000 euros. Reúne un sinfín de detalles de la vida de Lola Flores y cuenta con un teatro virtual donde se representan escenas de la vida de la folclórica en un montaje visual.

Las pantallas interactivas se mezclan con estanterías llenas de fotos, afiches, medallas de reconocimiento a su carrera, vestuario, joyas y objetos personales. Algunas frases de la artista también ocupan lugares preponderantes en el recorrido de las instalaciones.

Desde la tarde de este pasado viernes está abierto al público, con precios que van desde los 10 euros -la entrada general- a los 6 euros para los mayores de 65 y los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 30 años. Mientras que los niños de 5 a 14 años pagarán 5 euros. Habrá jornadas de puertas abiertas el 23 de enero de 2024, coincidiendo con el nacimiento de Lola Flores, el 16 de mayo, efeméride de su fallecimiento, y el 24 de septiembre, Día de la Merced, patrona de Jerez.

