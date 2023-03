4 de 8

La actriz y modelo mexicana, que en diciembre cumplirá 50 años, se mantiene en forma, aunque a veces se deje vencer por la pereza. Jaydy Michel practica casi a diario disciplinas como el pilates y ha enseñado a sus seguidores algunos de los ejercicios con los que consigue tener ese tipazo. Eso sí, nadie dijo que no costara. "Ayer no pude hacer mi clase de pilates, ¡pero hoy no hubo excusa! Hay días que cuesta más arrancar con el ejercicio, pero es un hábito que trae muchos beneficios. No siempre podemos ir a una clase o a un gimnasio, pero podemos encontrar la forma de hacerlo aunque sea un ratito, el chiste es querer y esforzarse un poco", confiesa.