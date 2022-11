María del Monte, sobre su orientación sexual: "Conseguí salir de un sitio donde no llegué a entrar"

El pasado mes de julio, después de 23 años de discreta relación, María del Monte (60 años) y la periodista Inmaculada Casal (58) decidieron darse el 'sí, quiero' en Sevilla. Sin embargo, su boda no trascendió públicamente hasta el 23 de octubre cuando celebraron su amor junto a su entorno más cercano en un céntrico hotel de la capital andaluza.

La fiesta con la que sellaron su relación se produjo poco después de que la reina de las sevillanas revelara su orientación sexual en el Orgullo Gay de Sevilla. Tras dar el pregón, la artista sorprendió a todos al presentar a su pareja. "He tenido la suerte de encontrar el amor de mi vida. Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola. Hoy quiero decir que soy una más de los que estáis aquí", confesó, entonces, María del Monte, invitando a la periodista Inmaculada Casal a subir con ella al escenario.

Precisamente sobre su comentado pregón ha vuelto a pronunciarse la intérprete de Cántame en su reaparición ante los medios tras su boda. "Gracias a Dios los tiempos han cambiado para bien y poco a poco conseguí salir de un sitio donde no llegué a entrar", expresó la artista ante los micrófonos de Eruopa Press, durante la entrega de premios de la revista Sevilla Magazine, celebrados este miércoles, 2 de noviembre, y donde recibió el premio Favoritos 2022.

María del Monte y la periodista Inmaculada Casal en la entrega de los Premios Planeta 2022 Europa Press

Inmaculada Casal también estuvo presente en la celebración, pero se mantuvo en un discreto segundo plano. Eso sí, no se intimidó al aplaudir emocionada a su mujer durante su discurso, mirándola encandilada.

Ahora que ha formalizado su relación, María del Monte está "muy contenta". Sin embargo, prefirió no entrar en detalles sobre su enlace. "Di un pregón, soy consciente de lo que hice porque me salió del corazón, pero mi vida quiero que siga siendo mía y ya está" explicó la cantante, añadiendo que "de tanta normalidad de la que se habla vamos a darle normalidad".

María del Monte hablando de su familia de hace 23 años y diciendo que es una más de nosotras 😭😭 #PrideSevilla2022 pic.twitter.com/oQsFLGND8A — Jotapé ۞ 🏳️‍🌈 (@Johnpito) June 23, 2022

Si bien reiteró que su relación con Inmaculada Casal es de conocimiento público, prefiere mantener ciertos detalles en discreción. "Después de 23 años, sabéis que no nos hemos escondido nunca, las fotos que tenéis es porque siempre hemos estado en los mismos sitios y ya está, no hay más, no hay que darle más importancia a las cosas", aseguró María del Monte.

La folclórica tampoco quiso pronunciarse sobre el delicado momento que atraviesa Kiko Rivera (38) tras sufrir un ictus. Al preguntarle si ha hablado con él en los últimos días, ha dicho: "Sabéis que las cosas que tengo que hacer a nivel personal las hago a nivel personal. Pero no por nada. Soy una persona normal, como todo el mundo, y hago mis cosas normales como cualquiera de eso".

