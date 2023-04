Lara Dibildos revela cómo fueron los últimos días de su madre y la emotiva forma en la que se despidieron

El pasado 17 de marzo, el mundo de la televisión y del entretenimiento despedía a Laura Valenzuela, la primera presentadora mujer de la televisión de nuestro país. Una triste pérdida que conmocionó a quienes siguieron su trayectoria, pero sobre todo, a aquellos que estuvieron con ella hasta su último suspiro. Es el caso de su hija, Lara Dibildos (50 años), quien dos semanas más tarde sigue muy dolida por el fallecimiento de su madre.

En la noche de este pasado viernes, 31 de marzo, Lara Dibildos, sin poder contener las lágrimas, recordó en el Deluxe que está siendo "duro" despertarse y no encontrar a su madre en la misma casa. Sin embargo, resignada, aseguró que Laura Valenzuela "necesitaba descansar". "Era peleona, tenía una fuerza tremenda. Ha tenido una calidad de vida tremenda. Ya era el momento... Si no iba a seguir con esa misma calidad de vida... Era el momento", dijo.

Lara Dibildos no se separó de su madre ni un sólo minuto y fue su gran compañera hasta el fin de sus tiempos. Así, pudo ser testigo en primera persona de sus momentos más duros, pero también de aquellos que la llenaron de alegría y que ha querido compartir ahora, en su reciente entrevista en televisión.

Lara Dibildos, abatida y arropada por Álvaro Muñoz Escassi en el entierro de su madre.

"A pesar de lo que muchos creían, nos ha conocido a todos hasta el final, sobre todo a la familia y a los más cercanos", confesó la actriz. "Su alegría eran sus nietos. Cuando me iba de viaje y volvía tenía una alegría... Comíamos juntas, desayunábamos juntas. Ella descansaba mucho... Hemos tenido muchísimos momentos", continuó Lara, quien también quiso recordar públicamente cómo fue su despedida.

"No callé. Debía pensar 'qué pesada es mi hija'. Le hablé. No sabes... Te dicen que escuchan, pero todo cosas bonitas, con mucho amor", dijo Lara Dibildos en su primera aparición ante las cámaras tras el fallecimiento de Laura Valenzuela.

Aunque siempre fueron muy unidas, Lara recuerda los últimos años de la presentadora como los más satisfactorios, ya que pudo cuidarla y darle todo el amor que se merecía. Después del confinamiento, la actriz y sus hijos se mudaron con Laura Valenzuela y ahí estuvieron "hasta el final". Aun así, Dibildos confesó que "alguna vez" se ha reprochado a sí misma no haber pasado más tiempo con su madre por haber tenido que trabajar mucho, encerrándose a escribir. "Estando en la misma casa no estaba con ella y podía aprovechar más el tiempo", dijo.

Hoy, por suerte, se encuentra en "paz y tranquila", recordando sólo los momentos más bonitos. "Al final he pensado que basta ya de castigarnos tanto", comentó la actriz.

Último adiós

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la misa funeral de Laura Valenzuela tendrá lugar en la Iglesia de los Sagrados Corazones de Madrid, muy cerca del domicilio de la presentadora de Telecinco, ¿dígame?, en el Paseo de la Castellana. Será a las siete de la tarde del próximo 13 de abril y estará oficiada por un sacerdote buen amigo y conocido de la familia y de la fallecida presentadora.

No faltará su hija, Lara Dibildos, quien estará arropada por uno de sus hijos, Álvaro Muñoz Dibildos (16). De acuerdo a la información que maneja este periódico, se encontrará en España para darle su particular último adiós su abuela. Quien no asistirá a la misa será su hermano y primogénito de la actriz, Fran Murcia (25). Este medio ha podido conocer que el joven se encuentra en pleno período de exámenes en California, Los Ángeles, donde reside.

