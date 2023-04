La baronesa Thyssen, sobre la maternidad tardía de Ana Obregón: "Somos amigas, pero no le aconsejé nada"

La maternidad tardía de Ana Obregón (68 años) ha suscitado un debate dentro y fuera de España. La prensa, los políticos y los personajes más conocidos, sobre todo del panorama nacional, no hablan de otra cosa. Una de las que se ha pronunciado al respecto ha sido Carmen Cervera (79), la baronesa Thyssen, quien vivió un caso parecido al de la actriz.

La coleccionista, de hecho, puede considerarse como una de las pioneras en el tema. En 2006, cuando tenía 62 años, fue madre de gemelas a través de gestación subrogada. En su caso también fue necesario el trámite de la adopción al ser concebidas por una gestante mediante una doble donación de óvulo y esperma. Es decir, no había carga biológica de Carmen.

Fue en la noche de este pasado viernes, 31 de marzo, cuando la baronesa Thyssen hizo alusión a la maternidad de Ana. "Me parece genial", aseguró ante los micrófonos de Europa Press cuando le preguntaron su opinión.

Carmen Cervera confesó que está muy feliz por Ana Obregón y quiso dejar claro que ella no le dio ningún consejo a la actriz para que diera el gran paso de convertirse en madre a los 68 años por gestación subrogada.

"Le doy muchas felicidades y que sea muy feliz con su niña, estoy muy feliz por ella", expresó. Inmediatamente después, la baronesa Thyssen aclaró: "No aconsejé nada, ella y yo somos amigas, pero yo no he aconsejado a nadie". Hasta ahora, según desveló, sólo le ha dado la enhorabuena a Ana. Aseguró que ya habrá tiempo para hablar largo y tendido.

Las palabras de la baronesa Thyssen se produjeron en la inauguración de su hotel en la Costa Brava, un esperado proyecto que ha visto la luz mucho después de que la coleccionista recibiera una residencia familiar como herencia. En la inauguración del alojamiento, Carmen estuvo arropada por una de sus hijas.

La maternidad de Ana

Fue el pasado 28 de marzo cuando se dio a conocer que Ana Obregón se había convertido en madre de una niña a los 68 años por gestación subrogada y casi tres años después de la muerte de su hijo, Álex Lequio. La noticia la adelantaba la revista de Semana y minutos más tarde, ¡HOLA! mostraba en un reportaje gráfico las primeras fotos de la actriz con la recién nacida saliendo del Memorial Regional Hospital de Miami.

La noticia tomó por sorpresa a propios y extraños, ya que nada hacía presagiar que Ana Obregón quería dar este inesperado paso para "volver a vivir", tal y como confesó ella misma a través de sus redes sociales horas más tarde de que la información saliera a la luz. Los únicos que conocían su decisión eran sus hermanas, Celia y Amalia, y su expareja y padre de su hijo, Alessandro Lequio (62).

Así fue hasta el pasado día 28. Nada más publicarse en las mencionadas revistas, la noticia corrió como la pólvora y Ana Obregón, automáticamente, se convirtió en la protagonista de la semana y si cabe, del año, dentro y fuera de España. Desde entonces, la maternidad tardía de la actriz comenzó a reseñarse en el resto de medios nacionales, pero también en un sinfín de portales extranjeros. El Washington Post, The Telegraph o Le Parisien, son algunos de los medios que se han hecho eco de la información.

