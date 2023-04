Yolanda Ramos, rota de dolor por la muerte de su madre: "No paro de llorar"

Yolanda Ramos (54 años) vive uno de los peores momentos de su vida. Tal y como ha anunciado al filo de la medianoche de este sábado, 1 de abril, ha perdido a su madre. En una desgarradora publicación de Instagram, la actriz ha comunicado que despidió a su progenitora este pasado viernes, 31 de marzo de 2023.

"Hoy hemos despedido a mi mamita. La inspiración de todos mis personajes. Te quiero mami y no paro de llorar. Gracias por vuestras muestras de cariño", ha escrito Yolanda Ramos junto a una bonita fotografía de ambas, en la que la actriz presume de una enorme sonrisa mientras su madre reposa sobre su pecho.

La noticia ha conmovido a muchos de sus compañeros, quienes no han dudado en enviarle un sinfín de mensajes de apoyo. "Lo siento muchísimo, Yolanda. Mucho ánimo", le ha escrito María Zurita (47), prima del rey Felipe VI (55). Por su parte, Beatriz Luengo (40) o María Escoté (43) le han dejado un "te quiero". Algunos, como Samanta Villar (47), reflejan que siempre recordarán con cariño a la madre de la intérprete: "Maravillosa mujer. Era muy especial, fue muy bonito conocerla. Lo siento mucho, cariño".

[El duro ingreso hospitalario de Yolanda Ramos: "He estado súper mal y sola"]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yolanda Ramos (@yolandramos)

El pasado mes de febrero, Yolanda Ramos contaba a Socialité que había vivido una etapa muy dura, marcada por unos problemas de salud que sorteó a la vez que su madre permanecía ingresada en el hospital.

Yolanda Ramos, tal y como explicó, pasó seis días ingresada a causa de un virus estomacal que tuvo consecuencias severas sobre su estado de salud. La actriz de la serie Paquita Salas se encontraba en Barcelona cuando empezó a sentirse mal tras tomar unos medicamentos y tuvo que acudir a un centro médico de urgencia. Sus circunstancias familiares y el hecho de encontrarse fuera de su ciudad hicieron que su estancia en el hospital fuera especialmente difícil.

Al mismo tiempo, su madre se encontraba en el hospital y poco después, tras recibir el alta, era su hija Charlotte (11) quien vivía un contratiempo. La adolescente sufrió un pequeño accidente que le provocó una fisura en la pierna.

Semanas antes, también en televisión, Yolanda Ramos hacía referencia a sus problemas de salud mental. Confesaba que es "demasiado sensible" y que en ocasiones piensa que no está preparada para la vida. "No me preguntaron si quería venir al mundo. Estoy aquí y no me pregunto mucho, tiro hacia delante. Estoy pasando una mala temporada ahora. No en lo profesional, ¿eh? Quizá sea la edad. ¿Vale la pena la vida? Pues hay veces que sí y otras veces que no sé", dijo en el programa Las tres puertas de TVE.

Sigue los temas que te interesan