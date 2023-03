1 de 10

Siempre ha dicho que lo suyo no son los selfies, pero lo importante de éste no es tanto la calidad sino el alegato que pretende hacer con él. Lolita Flores posa frente al espejo en ropa interior enseñando su cuerpo y reivindicándose como mujer. "Hacía tiempo que no me mostraba así, pero estoy orgullosa de mis 65 años, aunque todavía me quedan dos meses. En el día de la mujer, yo que soy madre y abuela y que siento el daño de la deslealtad, muestro mi cuerpo porque soy libre, sólo soy esclava de mí, abuela y orgullosa. Y sí, muestro sin prejuicios sin vergüenza lo que tengo, vergüenza son otras cosas. Buenas noches, buenas madrugadas", confiesa. La imagen ha sido muy aplaudida por sus seguidores.