Terelu Campos: "La situación de mi madre no es para tratarla en público. Se merece intimidad y respeto"

Este pasado viernes, 17 de marzo de 2023, a última hora de la tarde, se ha instalado la capilla ardiente de la célebre presentadora Laura Valenzuela en el tanatorio de San Isidro, en Madrid. Tras su fallecimiento a los 92 años, muchos son los rostros conocidos que no han dudado en darle el último adiós a la que fue la gran dama de la televisión, así como mostrar las condolencias a la familia.

Entre las primeras personalidades que han arropado a Lara Dibildos (51 años) y su familia en este difícil trance, este viernes por la noche, se encontraba la presentadora Terelu Campos (57). La hija de María Teresa Campos (81) rompía a llorar en la tarde de este viernes, durante la presentación del programa Sálvame, al dar la noticia del fallecimiento de Valenzuela.

Terelu y Lara son grandes amigas desde hace años, así como lo fueron sus madres a su vez, María Teresa y Laura. Por eso, la asistencia de Terelu este viernes, nada más abrirse la capilla ardiente, parecía obligada. La hija mayor de Teresa Campos ha acudido de negro riguroso y sin poder ocultar la tristeza de su rostro.

Terelu Campos atendiendo a los medios este viernes, a las puertas del tanatorio de San Isidro. Gtres

"Han sido años de todo: de sacrificio, de lucha, de intentar que Laura estuviera lo mejor posible", ha asegurado Terelu ante los periodistas allí presentes a las puertas del tanatorio. En un momento dado de la exposición de Terelu, la prensa se ha interesado por una cuestión relacionada con su madre, María Teresa Campos. "¿Tu madre sabe del fallecimiento de Laura?", ha sido la pregunta que le han interpelado a la hermana de Carmen Borrego (56).

Una cuestión que Terelu, con gran pesar, ha respondido de la siguiente manera: "No, de mi madre no me gustaría hablar. No es el momento. No voy a hablar de mi madre, entended que la situación de mi madre no es para tratarla públicamente. Creo que merece el respeto y la intimidad que debe tener con la edad que tiene y en las condiciones que está".

Cabe recordar que las últimas informaciones sobre Teresa Campos han sido un tanto preocupantes. Sobre todo, desde que el pasado mes de enero la malagueña ingresara de urgencia en un hospital madrileño.

A la anemia que padece, se unirían unos problemas neurológicos -como desveló la publicación Lecturas-, y una apatía general que hace que María Teresa apenas si coma ni salga de casa. A sus 81 años, la vida de la otrora aguerrida periodista ha dado un giro de 180 grados y sus hijas, ante este inexorable cambio vital, tomaron la decisión de buscarle una cuidadora domiciliaria.

La última imagen pública de Teresa Campos, fechada en agosto de 2022. Gtres

En las últimas semanas, Terelu y Carmen han limitado aún más las informaciones que se dan de su madre o, al menos, han intentado ponerle límites. Hace unas semanas, Terelu emitió un discurso en Sálvame sobre la protección y la intimidad de los mayores: "Llevamos años luchando para que se proteja a nuestros menores, me gustaría decirle a nuestra clase política que debemos proteger también a nuestros mayores".

Prosiguió la hija mayor de la presentadora, visiblemente molesta y mirando fijamente a cámara: "Mayores que nos han hecho la vida, por su trabajo, feliz, que nos han entretenido (...) Tienen derecho a envejecer dignamente, y a que su imagen se cuide porque ellos no están en situación de poder de decidir que le hagan una foto o no. (...) Si de verdad somos una sociedad sana mentalmente y comprometida, hagamos que esos mayores puedan tener la dignidad de elegir y de morir sin que nadie ponga su imagen en ninguna portada".

La malagueña, de 81 años, apenas sale de su domicilio -donde se encuentra permanentemente acompañada por sus hijas, su fiel chófer Gustavo o el personal de servicio-, pero se ha dejado entrever, en los últimos meses, que algo no va bien.

