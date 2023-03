La enfermedad del meteorólogo Martín Barreiro que le obliga a pasar por quirófano

Si hay un espacio informativo con el que cuentan todas las cadenas de televisión y que ha ganado en protagonismo con el paso de los años, ese es, sin duda, el de la meteorología. Atrás quedaron los tiempos en los que un presentador se limitaba a recorrer un mapa estático de la península explicando qué tiempo nos iba a acompañar en las horas siguientes, un cambio más que evidente en propuestas como la de Televisión Española.

A través de explicaciones didácticas y amenas, fotografías del público y el acercamiento a conceptos que hasta hace poco solo estaban en manos de los especialistas, el ente público ha consolidado un formato que ya no tiene una simple función de relleno en la parrilla. Buena parte de este mérito la tienen profesionales como Mònica López (48 años), Silvia Laplana (39) o nuestro protagonista, Martín Barreiro (45).

Además de ser un habitual de una cita tan desenfadada y entrañable como Telepasión, el lucense, licenciado en Física, se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia a base de hacer entendibles fenómenos meteorológicos como la DANA. Su popularidad es tal que hasta uno de los grupos de moda, Carolina Durante, incluyó su nombre en una canción, El año, de su primer y exitoso disco.

Martín Barreiro en una de sus últimas apariciones públicas, en octubre de 2022. Gtres

Explicación pública

Por todas estas razones, la ausencia durante un periodo más o menos prolongado en El Tiempo ha hecho que mucha gente se preguntase qué sucedía con Martín Barreiro. Pues bien, ha sido el mismo presentador el que ha aportado la respuesta a través de una publicación en su perfil de Instagram: "Intentando no caer en el desánimo... Tengo una hernia de disco, llevo varias semanas de baja y con dolor intenso. Me dicen que me va a tocar operar... ¡Os echo de menos!".

Desde el punto de vista médico, la hernia de disco, diagnóstico del que mucha gente ha oído hablar o incluso lo ha llegado a sufrir en primera persona, es un problema que se da en la columna vertebral. Las vértebras que integran la espina dorsal están separados por una especie de almohadillas (amortiguadores cartilaginosos, conocidos popularmente como discos) que evitan la fricción entre los huesos. Cuando estos discos sufren algún tipo de anomalía, se puede hablar de hernia de disco.

Los síntomas de este problema de salud dependen en buena medida del punto de la columna en el que se produzca la hernia. Lo más habitual es que se concentre en la zona lumbar, pero también hay casos de pacientes con problemas en el cuello. En función de ello se pueden sufrir dolores en las piernas o en los brazos. Además, también pueden producirse una sensación de hormigueo y entumecimiento y, en algunos casos, debilidad muscular.

Entre los factores que pueden derivar en una hernia de disco se encuentra el peso corporal, pero llama la atención que también está la actividad física, tanto por exceso como por defecto. En este sentido puede deberse tanto a trabajos físicamente muy exigentes, que lleven implícita la repetición de levantamiento de pesos, o muy sedentarios. Por eso se antoja clave hacer hincapié en los hábitos que favorecen a la prevención, como mantener una correcta postura corporal o vigilar posibles aumentos de peso.

Respecto a su tratamiento, suele optarse por el tratamiento conservador consistente en el uso de determinados medicamentos analgésicos (incluso opioides y relajantes musculares) o inyecciones de cortisona. Estos tratamientos se pueden acompañar de terapia fisioterapéutica para aliviar el dolor. En casos más extremos, como el del propio Martín Barreiro, si todos los tratamientos anteriores no han surtido efecto, se puede decidir el paso por el quirófano para extirpar la parte saliente del disco.

