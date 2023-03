Rocío Osorno agota el traje de Zara más romántico con el que triunfar en los eventos de primavera

Una de las mejores cosas de la llegada del buen tiempo es que trae consigo el regreso de los eventos sociales más esperados, es decir, las bodas, bautizos y comuniones. No solo porque son momentos muy especiales en los que reunirse con seres queridos y amigos cercanos, también porque se convierten en un gran motivo para esforzarse con el vestuario.

Aunque sin robar el protagonismo a los verdaderos protagonistas, son muchos los invitados que buscan no pasar desapercibidos con sus looks y sacar la mejor versión de sí mismos. Para coger inspiración hasta que llega el momento, pues la temporada de BBC aún no ha comenzado, las famosas a través de sus redes sociales se convierten en la mejor fuente de inspiración.

Rocío Osorno (35 años) vuelve a convertirse una vez más en el mejor ejemplo. La diseñadora sevillana, además de crear sus propias prendas, que se pueden comprar en su marca de ropa homónima, es también toda una influencer. Ahora ha sorprendido a sus más de 1,5 millones de seguidores con un conjunto de Zara que es todo un acierto, pues está completamente agotado.

Se trata de un outfit formado por dos piezas a juego, una blazer y un pantalón que comparten estampado y que, al unirse, crean un total look romántico, femenino y original. La combinación es sencilla pero muy efectiva: un fondo azul claro sobre el que aparecen estampadas flores y hojas de diferentes colores pastel.

La blazer tiene acabado satinado, su diseño es cruzado y se cierra con dos botones a juego. Además, tiene las hombreras marcadas, cuello de solapas y dos bolsillos con solapas. Aunque está agotada, su precio es de 49,95 euros y se confecciona en tallas desde la XS hasta la XL.

Conjunto de Zara. Zara

En cuanto al pantalón, es de tiro alto, pernera ancha y tiene un elástico en la parte de la espalda. Cuenta con bolsillos laterales y un falso bolsillo en la parte posterior. Cuesta 29,95 euros y se puede encontrar en las tallas XS, S, M, L y XL, aunque en el momento de escribir este artículo solo quedan unidades de M.

Las dos piezas están fabricadas en un tejido de poliéster y requieren de unos cuidados especiales para que permanezcan inalterables. Mientras que la blazer no se puede meter en la lavadora, tan solo limpiar en seco, el pantalón requiere que la temperatura máxima del ciclo sea de 30 grados.

