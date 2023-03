El truco de Carmen Lomana para combinar unos pantalones de H&M con unas sandalias de Prada

Chanel, Armani, Dolce & Gabbana, Valentino... Las prendas de prêt-à-porter y de alta costura se cuentan por decenas en el vestidor privado de Carmen Lomana (74 años) -perdón, ella no tiene "armarios, sino habitaciones"-. Pero si hay una habilidad que posee esta reina del estilo, es la de mezclar diferentes firmas de lujo internacionales con algunas más democráticas. Y, además, triunfar.

En el último post de sus redes sociales, a la prisa y dispuesta a lanzarse a la guerra de las mil gestiones, como ella misma a las actividades naturales del día a día de cualquier personal, la empresaria luce un outfit del que EL ESTILO de EL ESPAÑOL conoce todos los detalles.

Lomana ha combinado -y arrasado- una blazer cruzada marinera de botonadura dorada y unos pantalones blancos de la casa sueca low cost H&M. Su precio no supera los 30 euros. Con sus pies, eso sí, la tertuliana no se la juega. Para esta ocasión seleccionó unos zapatos de tacón sensato firmados por una de sus casas de moda favoritas: Prada.

[Carmen Lomana se adelanta al verano e impacta con un conjunto de 'top' y 'short' firmado por Bimba y Lola]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @carmen_lomana

"He salido tan deprisa esta mañana que ni siquiera he tenido tiempo para poner texto. Salgo ahora del Teatro Real. Mira que es difícil que yo me aburra en la ópera, la de hoy ha sido...", comentaba la colaboradora de televisión junto al emoji de una mujer que se echa la mano a la cara en señal de que no ha sido del todo embelesada por la música.

Los comentarios en el post de Instagram son un reguero de halagos. No sólo al look elegido por Carmen para su de trabajo, sino también para su casa, con unas preciosas paredes en color frambuesa y destellos dorados en su decoración. También su bolso, uno de los tantos Birkin de Hermès que habitan en su vestidor, ha tenido la loa de su audiencia.

[Carmen Lomana confirma su pasión por las plumas con este conjunto de Valentino de 4.700 euros]

Sandalias de tacón de Prada.

Los pantalones de Lomana son rectos, perfectos para el look marinero que luce, y tienen un valor en la web de H&M de 19,99 euros. Sus zapatos de Prada, por su parte, son unas sandalias slingback bicolor, de piel de becerro y tacón sensato -no supera los cinco centímetros- y según consta en la web de la firma de Miuccia Prada su precio es de 890 euros.

El truco para arrasar con esta combinación es, como dicen sus propios followers, el estilo propio de la empresaria y la alegría que desprende en todas sus apariciones: bien en la tele, bien en su poderosa cuenta de Instagram.

Sigue los temas que te interesan