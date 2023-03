Martín Barreiro, el hombre del tiempo de La 1, desvela el motivo de salud que le ha apartado de la televisión

Martín Barreiro es uno de los rostros de Televisión Española más conocidos. El meteorólogo gallego llegó a la cadena pública en verano de 2010 y, desde entonces, se ha ganado el cariño de los espectadores por la forma que tiene a la hora de trasladar a la audiencia la información meteorológica. Su carisma le ha convertido en uno de los 'hombres del tiempo' más famosos de la pequeña pantalla.

Licenciado en Ciencias Físicas en la Universidad de Santiago de Compostela, Barreiro también despierta cierta simpatía en la audiencia por los estilismos que elige para colocarse delante de los mapas de isobaras en los platós de RTVE. En los últimos años, además, también ha sido noticia por los sorprendentes cambios de imagen que ha protagonizado.

Sin embargo, Martín Barreiro está atravesando por un bache de salud que le ha obligado a ausentarse de su puesto de trabajo de forma temporal. Actualmente, formaba parte de La hora de la 1, el programa matinal de TVE que presentan Silvia Intxaurrondo y Marc Sala, donde conducía la sección medioambiente. También era colaborador de Hablando claro, el espacio de Marc Calderó y Lourdes Maldonado. Y, en etapas anteriores, había sido el sustituto de Jacob Petrus en Aquí la Tierra.

[Ana Rosa, muy cabreada, estalla contra Rodríguez Pam y no se corta en soltar un 'taco' en directo]

El comunicador lleva lejos de las cámaras desde mediados de febrero. Sin embargo, nadie se había pronunciado al respecto. Ha sido este domingo cuando Martín Barreiro ha roto su silencio explicando a sus seguidores los motivos médicos por los que ha faltado al trabajo.

"Tengo una hernia de disco, llevo semanas de baja y con dolor intenso", ha escrito en sus redes sociales explicando que va a tener que pasar por quirófano. "Me dicen que me va a tocar operar", dice asegurando además que está "intentando no caer en el desánimo". "¡Os echo de menos!", concluye el presentador. Así las cosas, el gallego seguirá apartado de los platós unos meses más, pues hay que tener en cuenta que tendrá que hacer rehabilitación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Martin Barreiro (@_martinbarreiro_)

Sin embargo, esta no es la primera vez que Barreiro desaparece de la televisión por problemas de salud en sus 13 años en TVE. El presentador enfermó de covid en los primeros meses de la pandemia. "Han sido muchos días de síntomas, de dolores y de incertidumbre. Ha sido muy duro", confesó.

Sigue los temas que te interesan