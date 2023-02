Nuevo golpe para María León: ratificado el archivo de su denuncia contra los policías que la detuvieron

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

Tras casi tres meses sin tener noticias del proceso judicial en el que está involucrada la actriz María León (38 años), que fue detenida el 1 de octubre por la Policía Local de Sevilla por haber agredido presuntamente "con un puñetazo y una patada" a una agente, se han conocido novedades.

El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, encargado del caso, ha desestimado el recurso de reforma que interpuso la intérprete contra la decisión previa de sobreseimiento provisional y archivo de su denuncia contra los agentes hispalenses que actuaron en su identificación y arresto por atacar presuntamente uno de ellos, extremo que ella niega asegurando haber sido "víctima de un abuso policial".

Así figura en un auto emitido el pasado 6 de febrero por dicha instancia judicial y avanzado por Diario de Sevilla, acto con el que el juzgado desestima el recurso de reforma de la actriz contra la decisión judicial de archivar su denuncia contra los agentes actuantes en su arresto.

La actriz María León en una imagen de archivo saliendo de los juzgados de Sevilla. EFE

En el mismo se indica que: "Basta la mera lectura del acto recurrido para desestimar las injustificadas imputaciones de falta de razonamiento jurídico. El auto del 21 de noviembre de 2022 (de sobreseimiento de la denuncia) los contiene sobradamente detallado, considerando y valorando el atestado, los partes médicos y los tres videos que la parte recurrente ha decidido entregar claramente parciales al no contener los hechos acontecidos ni de principio a fin ni en la parte esencial. El auto recurrido contiene pues la argumentación jurídica necesaria y la discrepancia de la parte recurrente con dicha argumentación nunca puede justificar que la ignore".

Según el Juzgado, "el recurso se limita a realizar alegatos genéricos sin descender al caso concreto y sin rebatir argumentativamente ni una sola de las consideraciones jurídicas del auto recurrido".

[María León recurrirá el archivo de la denuncia contra los policías que la detuvieron]

Fue el pasado 29 de noviembre cuando María anunció que recurriría la decisión de la jueza de no tener en cuenta su denuncia, en la que acusaba a los agentes de la Policía Local de presunta detención ilegal, lesiones y un delito contra la integridad moral. Para la instructora, las pruebas presentadas por la hermana del actor y director Paco León (48), incluida una grabación en vídeo y otra en audio, "no avala los presuntos hechos denunciados vislumbrándose que responden a una estrategia defensiva no amparable".

Atestado policial

Según informaban en su momento fuentes policiales, una patrulla de la Policía Local dio el alto a un hombre que circulaba en una bicicleta con una copa de cristal en una mano. Mientras tanto, se acercó un grupo de unas 10 o 12 personas -entre los que estaba María León- que comenzó a increparles.

María León en los Premios Carmen de Almería el 3 de febrero de 2023. Gtres

Según el atestado "cuando el ciclista es llevado al furgón policial para realizar prueba de contraste alcohólico, la recurrente decide acercarse a la puerta trasera del furgón y graba el interior con su teléfono, siéndole llamada la atención por la Policía Local".

Tras dirigir insultos a los policías, diciéndole a uno de ellos "tonto, ¿tú qué eres, el sheriff?", uno de los agentes le pidió la documentación a lo que ella dijo no la tenía por lo que la metieron en uno de los coches patrulla para ir a comisaría. Fue entonces cuando una de las personas que estaban con ella abrió la puerta, momento que María aprovechó para salir del vehículo y, presuntamente, agredir a uno de los policías.

Por estos hechos fue detenida, y tras pasar la noche del viernes al sábado custodiada, fue trasladada a los juzgados de Sevilla para ser sometida a un juicio rápido, en el que se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

"Es de llamar la atención que ni en el recurso ni en la denuncia, la recurrente ofrece explicación alguna a las lesiones objetivamente diagnosticada a la agente, contusión en el pómulo derecho y contusión en rodilla izquierda", responde ahora el juzgado, que de este modo desestima por completo el recurso de reforma de la actriz, extremo susceptible de recurso de apelación a la Audiencia de Sevilla.

Archivado en Actrices, María León, Policía local

Alba García Escribo de corazón y estilo en JALEOS. Graduada en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y máster en Marketing Digital por la escuela de Negocios Barcelona. En EL ESPAÑOL desde 2021.

Sigue los temas que te interesan