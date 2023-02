Jordi Cruz desvela la difícil relación con su padre: "Tenía un carácter malo, no sabía transmitir emoción"

Jordi Cruz (44 años) es uno de los rostros más conocidos y queridos de la televisión española gracias a su trabajo en el espacio MasterChef de Televisión Española, entre otros escaparates públicos. Los espectadores del célebre formato culinario conocen cómo es el catalán delante de las cámaras, así como su carácter más implacable y perfeccionista entre fogones.

No obstante, Jordi Cruz Mas ha mostrado, como nunca, su lado más íntimo, personal y familiar este pasado miércoles, 8 de febrero de 2023, en el estreno de la nueva temporada del espacio Planeta Calleja. El catalán ha aceptado el desafío de viajar con Jesús Calleja (57) a la Grecia mitológica en el estreno de la nueva entrega del programa. Así, el chef se ha desnudado emocionalmente ante Calleja, y ha hecho un repaso por su trayectoria vital.

Además de realizar un trekking por las montañas de la Península de Pelión, recorrer en velero el Golfo de los Volos, pescar erizos y descender por las laderas orientales de la península, Jordi y Jesús han charlado en profundidad. Cruz Mas departe sobre sus vivencias, anécdotas y recuerdos. De sus hermanos, cuatro chicas y dos chicos, sostiene Jordi lo que sigue: "Somos variopintos, me llevo bien con todos. Nos criamos asilvestrados".

Especial mención se merece la relación, difícil y complicada, que libró Jordi con su padre, Federico. El progenitor del televisivo chef, fallecido hace unos años, tenía en vida un carácter atrabiliario y carente de emoción, tal y como ha desvelado el cocinero. "Tenía un carácter malo, pero siempre entendí sus cosas malas. Vivió muchas cosas que no le dejaban ser feliz", ha manifestado.

Para añadir: "No puedes echarle en cara a una persona que no sabe transmitir emoción. (...) Siempre pensé en que mi padre no se fuera sin haberle dicho te quiero. Tenía un Alzheimer bestial, el hecho de que esa mirada no contenía nada me facilitó la tarea".

La relación con su progenitor marcó sobremanera los primeros años de vida de Jordi Cruz. "De niño yo pensaba que era malo, que no era un buen estudiante. Pero tampoco hacía nada para que me sintiera mejor. Pasaba olímpicamente de mí". En esa línea, Cruz asegura que la primera vez que escuchó a su padre hablar con orgullo de él fue por casualidad, durante una conversación con unos amigos. "Cuando murió, en su despacho, descubrí una carpeta llena de recortes de periódicos en los que aparecía yo", apostilla.

En otro orden de cosas, el amor le ha sonreído con fuerza a Jordi Cruz. Así se lo hace constar a Calleja en Cuatro: "Yo he tenido una chica 14 años, otra chica 8 años. Yo no he sido un golfo, por mucho que se haya pensado eso, yo nunca he sido un golfo".

Con su pareja sentimental actual, la brasileña Rebecca Lima (30), lleva cuatro años y ambos hablan de ser papás. Hay un escollo, y es que Cruz aún se siente joven: "Yo soy Peter Chef, como Peter Pan. Me ha pasado el tiempo tan rápido y me lo he pasado tan bien, que yo me creo que tengo 25 años". Descubre que Lima es una persona tradicional que primero querrá boda y después descendencia: "Ella es que tiene una obsesión con la piedra y todo ese rollo".

En otro momento de la interviú, Jordi se ha sincerado, de forma descarnada, sobre la parte menos agradable y positiva de la fama. "Una de las cosas malas que he generado es que cuando voy a situaciones demasiado tranquilas me sobreviene el estrés", ha apuntado, para remachar sobre la lucha, de dos años, que ha protagonizado contra el estrés: "Estuve jorobado y medicado".

