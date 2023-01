Julia Otero, un año después de volver al trabajo: sus dos alegrías laborales y una vida "tranquila" tras el cáncer

La presentadora y periodista de Onda Cero Julia Otero (63 años) vive un buen momento. Al menos, un período de tranquilidad, "de empezar a respirar", como conoce EL ESPAÑOL, casi dos años después de diagnosticarle un cáncer de colon. Ha sido un tiempo duro, de aceptación y de mucho aprendizaje, pero Otero ha comenzado una nueva vida.

Da pasos cortos, pero certeros. Tiene motivos para celebrar, pero también es muy prudente y sabe que, en este tipo de enfermedades, nadie se puede confiar. Sus respiros tienen que ver con los controles trimestrales a los que se somete. El próximo tendrá lugar en marzo de 2023.

Sabe Julia Otero que el ánimo es capital, determinante, en estos procesos y ella no se puede quejar porque el trabajo le está granjeando hondas alegrías. Julia está loca de ilusión con dos asuntos profesionales que han provocado que estrene el año 2023 de forma inmejorable. Por un lado, en julio de 2022 se hizo oficial que la presentadora renovaba su contrato laboral con Onda Cero hasta julio de 2024.

La presentadora Julia Otero en una imagen de sus redes sociales.

Un acuerdo entre Otero y Atresmedia que facilitará que los oyentes de Julia en la Onda -la temporada anterior cerró con 628.000 oyentes, 122.000 más que el año anterior- puedan contar con la profesionalidad y el buen hacer de la gran Julia Otero. "El trabajo la ha ayudado mucho. El tener esa obligación de volver", añade la fuente consultada. Por otro lado, en octubre de 2022 Julia recibió otra gran alegría laboral.

TVE quiere contar con ella para hacer entretenimiento. Un sector que ella conoció muy bien a finales de los años 80, y que retomó en 2004 -cuando se puso al frente del espacio Las Cerezas, en TVE-, y en 2012, cuando condujo con la misma maestría el programa Entrevista a la carta, donde entrevistó a personalidades tan dispares del panorama nacional como Ana García Obregón (67), Raphael (79) y Mario Vargas Llosa (86).

Ahora, Otero regresará con un programa, aprobado ya por el Consejo de Administración de la cadena pública: Días de tele. "Sólo te sé decir que Julia está encantada de volver a TVE. ¡Esa casa que tanto quiere!", explican para añadir: "Lo de TVE es como salir de su zona de confort y volver a algo que hacía mucho tiempo que había dejado. Está muy contenta y convencida de que en 2023 vendrán muchas cosas buenas".

"Días de tele será un gran show que cada semana tendrá como punto de partida un hecho o acontecimiento de gran impacto televisivo, y que nos marcó para siempre. Ese evento principal servirá de arranque para abordar otros temas que están vinculados de una manera más o menos directa con él. Y se hará desde una perspectiva actual, y desde todos los prismas: la cultura, el deporte, la moda, la educación, la economía, la igualdad, el consumo, la ciencia o el espectáculo", se detalla desde el ente público.

En septiembre de 2022, Otero compartió con su amplio público de redes sociales la feliz noticia de que se había sometido a las pertinentes pruebas trimestrales para comprobar que todo va bien, y no dudó en hacer público el resultado en sus redes sociales. "Pasaron tres meses, hoy fueron mis pruebas oncológicas trimestrales. Todo va bien. Mi cariño para los que estéis en ese proceso o en tratamiento aún", posteó.

"El tiempo pasa y seguimos aquí, sonriendo y plantando cara a la incertidumbre", aseguró, feliz y plena. Atrás, con calma y prudencia, quedan los peores momentos que vivió con su tratamiento. "Lo malo es el primer día, porque no sabes la secuencia de los hechos. Pero cuando pasa el tiempo, sabes que ahora viene el momento en el que no comes, el momento en el que no duermes, el momento en el que te da igual estar vivo que muerto", relataba en mayo de 2022 en el programa de Jordi Évole (48).

Confesó entonces que ella optó por ser consciente de todo, por mostrarse activa en el proceso y tomar nota de todo: "Para mí era interesante saber qué estaba sucediendo dentro de mi cuerpo, me ayudaba psicológicamente. Yo quería saber qué sustancia me estaban poniendo, y qué estaba provocando dentro de mi cuerpo. Si sabes lo que te espera, lo asumes y lo aguantas mucho mejor. La quimioterapia es un veneno, es un veneno controlado".

Y matizó: "El buen oncólogo es el que te lleva al borde del abismo, porque, cuanto más al borde estés, más duro le estás dando al tumor. Hay gente que no tolera todas las sesiones de quimioterapia. Yo aguanté las 9 como una jabata".

En enero de 2022, Julia Otero regresó a las ondas. Para Otero, esta 'operación retorno' significó la vuelta a la normalidad, al trabajo, tras largos meses apartada de la circulación. Fue en octubre de 2021 cuando Julia, tras meses de titánica lucha, anunció, feliz, que estaba limpia de la enfermedad.

"Casi, casi se ha completado una vuelta al sol completa desde que estuve en este micrófono... Han pasado algunas cosas, incluso algunas buenas... Hay que tener olfato y vista para ver esas cosas buenas que se van cruzando, pero hay que estar muy atenta... Cuando se pisa el infierno se aprende a celebrar la vida", desveló entonces.

Sus grandes apoyos

Julia Otero junto a su hija, Candela, en un acto público.

Cuando Julia Otero se apartó de la profesión para luchar contra el cáncer, contó con dos importantes apoyos en su vida: su pareja, Josep Martínez, y su hija, Candela Otero (24), ambos médicos. En los primeros meses de la pandemia, Candela estuvo al frente de los hospitales para intentar frenar la crisis sanitaria.

"Mitad sufrimiento, mitad orgullo de mami. La veo como una niña... Pero sale cada mañana a pelear como una guerrera con su antifaz", escribió Julia Otero en su perfil de Instagram en abril de 2020, cuando España se encontraba en pleno Estado de Alarma.

Pero más allá de su profesión es poco lo que se conoce de esta joven. Lleva una vida reservada y sus redes sociales son privadas. Solo su círculo más cercano tiene acceso a su contenido. Su madre, por su parte, sí ha presumido de ella en alguna ocasión, dejando claro la complicidad que hay entre ambas.

Julia Otero en una instantánea tomada en febrero de 2021, en Madrid, al poco de conocerse su enfermedad. Gtres

Esto, sin embargo, desde hace unos años hasta la actualidad. Antes Julia Otero evitaba al máximo que trascendiese su lado más personal. Candela es la única hija de Julia Otero, fruto de su relación con Josep Martínez, su compañero de vida desde hace ya más de dos décadas. En lo que respecta a la profesión de Josep, desde hace varios años ocupa el cargo de jefe de Urgencias Domiciliarias en el Hospital de Barcelona. Además, es miembro del Consejo de Administración de la compañía de seguros médicos Assistència Sanitària.

Pese a ser la pareja de una de las profesionales de la comunicación más reconocidas de nuestro país, siempre se ha mantenido al margen de los medios. Son contadas las veces que ha posado públicamente junto a la periodista, quien en sus meses más complicados ha estado arropada por su cariño y apoyo.

