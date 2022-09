Jesús Quintero, ingresado en una residencia por problemas de salud

El presentador y guionista Jesús Quintero (82 años), conocido como El loco de la colina por el programa radiofónico que presentaba con ese nombre, ha ingresado en una residencia de Ubrique (Cádiz) porque, según explican sus familiares en un comunicado, allí recibe la atención y el tratamiento adecuado para sus problemas de salud.

Jesús Quintero lleva varios días viviendo en la residencia Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, en Cádiz, donde "además de estar arropado por sus familiares más allegados, recibe el tratamiento diario necesario para su recuperación", según sus familiares, que señalan la aparición de algunos problemas que requieren de atención profesional y especializada.

"Es su deseo y el de la familia que, en cuanto sus condiciones de salud lo permitan, pueda regresar a su vivienda", informa el portavoz familiar en un comunicado en el que agradece también las muestras de preocupación y aprecio y pide respeto a su intimidad.

Jesús Quintero en un evento público en junio de 2016. Gtres

Presentador y guionista de radio y televisión, Jesús Rodríguez Quintero nació en San Juan del Puerto (Huelva), el 18 de agosto de 1940, y a lo largo de su carrera en los medios de comunicación ha realizado miles de entrevistas, muchas de ellas con gran repercusión, como la que hizo a Pasionaria o a Rafael Escobedo.

En sus inicios fue actor, trabajó por Andalucía representando a Shakespeare en las plazas de los pueblos, y también manager, faceta en la que dio a conocer al guitarrista Paco de Lucía.

En noviembre de 2020, se desveló que Quintero vivía, supuestamente, arruinado y un tanto alicaído por no poder despedirse de su público como él creía merecerse.



Jesús Quintero en una imagen de archivo. Gtres

Por entonces, lo último que se conoció de él -más allá de sus presuntos problemas económicos e impagos por el teatro que llevaba su nombre-, es que tuvo que ingresar en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva en julio de 2020, aquejado de una dolencia desconocida.

En ese momento, hace dos años, EL ESPAÑOL se puso en contacto con su entorno más cercano, el cual entonces desmintió y acalló "falacias" sobre su persona: "Jesús está estupendo y casi nada de lo que se cuenta es cierto". Se confirmó, eso sí, su "frustración" y su tristeza por no poder despedirse de su público en televisión como a él le gustaría.

"Él tiene los achaques típicos de la edad, pero de la mente todavía se ve bien y podría asumir un programa", se sostuvo entonces en conversación con este medio acerca de su salud.

En los últimos años, Jesús Quintero ha podido hacer realidad su sueño de crear su propia Fundación Jesús Quintero. Fue en febrero de 2019, y gracias a ella, Quintero la convirtió en su esperanza e ilusión. Con esta empresa, ha pretendido en los últimos años levantar un museo-documental en San Juan del Puerto de 2.000 metros cuadrados.

Su teatro y su visión de la TV actual

Jesús Quintero junto al que fuera su teatro en un montaje de EL ESPAÑOL.

Fue en 2018 cuando saltaba la noticia: el teatro Quintero, ese en el que tantos éxitos cosechó Jesús, tenía los días contados. La relación del periodista con la empresa propietaria del local, Inversiones Frois Lissen S.L, se tornó más tensa que nunca después de dos años y medio de impagos por parte de Quintero y de reclamaciones baldías que acabaron en una solicitud de desahucio. Se resistía Jesús a pagar y ya la cuantía ascendía entonces a 540.000 euros.

En noviembre de 2017 rehusó el ultimátum del juez de primera instancia de Sevilla, y así hablaba el letrado de la parte demandante para este medio: "La otra parte -Quintero- recurrió la sentencia de desahucio, pero, claro, para poder hacer este recurso él debía aportar pruebas de que disponía de la cantidad reclamada, cosa que no hizo. Solo quiere prolongar y dejar que pase el tiempo entre tanto recurso. Como se esperaba, interpuso un recurso de apelación que no se lo admitieron".

En el recurso que interpuso la defensa de Quintero, se esgrimía que el periodista reflotó el local cuando éste estaba en ruinas, para lo cual tuvo que acometer una importante reforma. Razones por las que el loco de la colina consideraba al teatro "como su hijo", y dejaba patente su intención de luchar durante todo el recorrido de la demanda para evitar el desahucio.

El periodista en un evento social en 2018. Gtres

En 2019 se vio obligado a abandonar el teatro, el cual cambiaba de nombre y comenzó a llamarse Teatro La Cuna del Flamenco.

En febrero de 2020, Jesús Quintero atendía a EL ESPAÑOL para hacer un repaso a su vida profesional y al panorama político con su peculiar forma de expresarse. Así hablaba entonces el comunicador sobre su retiro del foco mediático: "Creo que, sobre todo en la tele, se ha perdido el gusto, la sensibilidad y hasta la vergüenza. Lo que en Andalucía llamamos el paladar".

Quintero confesaba en la misma entrevista que antes de alcanzar la fama soñaba con ser actor: "Soy un actor frustrado. Luego acabé en la radio, también a bordo de una roulot con la que recorrimos España. Una furgoneta extravagante y vagamunda. Radio Nacional, La Ser, Televisión Española, Canal Sur… Son tantos sitios… He recorrido este país pueblo a pueblo, río a río. He visto a muchos enrollarse con la fama, la riqueza y el poder. Para mí, no tiene demasiado interés. ¿Sabes? El psicoanálisis me ha ayudado mucho", revelaba, añadiendo entusiasmado que llevaba "veinte años de psicoanálisis".

