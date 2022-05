Nuria Roca, al borde de las lágrimas tras la sorpresa en directo de su suegra, Ángeles Pérez

Este pasado domingo, 1 de mayo de 2022, fue un día muy especial para todas las madres de España. Para la presentadora Nuria Roca (50 años) fue una jornada doblemente emotiva, pues recibió en su programa de La Sexta, La Roca, una sorpresa en directo.

Su suegra, Ángeles Pérez (81), madre de Juan del Val (51), decidió intervenir en directo en el programa, emocionando casi al borde de la lágrima a la presentadora. Pérez expresó públicamente lo que opina de su afamada nuera. Unas emotivas palabras que Roca acogió con emoción.

Todo comenzó a propósito de las recientes y controvertidas declaraciones del Papa Francisco (85), que alegaba que las suegras "tienen la lengua muy larga". Nuria Roca aprovechó su intervención para romper una lanza a favor de las suegras. "Yo tengo suegra, pues voy a llamar a mi suegra. Hace unas croquetas deliciosas", recalcaba.

Ángeles Pérez interviniendo en el programa 'La Roca' este pasado domingo, 1 de mayo de 2022. La Sexta

Ángeles atendía, animada, el teléfono y recibía la felicitación de su nuera por el Día de la Madre. Juan del Val, con su característico sentido del humor, le recordaba que era su madre. "Perdóname, yo sé que estás muy liado. He querido felicitar a mi suegra y aprovechar para que tú también la puedas felicitar", replicaba la presentadora.

En un momento dado de la intervención, Nuria no ha dudado en preguntar a Ángeles qué es lo que realmente piensa de ella: "Mira que nos conocemos desde hace más de 20 años, pero voy a preguntarte algo que no te he preguntado nunca. ¿Cómo me valoras como nuera? Pero de verdad".

La madre del escritor no titubeó ni vaciló en ningún momento a la hora de la respuesta: "Yo nunca miento. Tú para mí eres extraordinaria. Primero, porque eres buena persona. Segundo, porque eres la madre de mis nietos. Eso es lo más importante que tengo ahora mismo", unas palabras que emocionaron a la presentadora.

Los hijos y nietos de Ángeles conocen su labor y están muy orgullosos de ella.

Como broche a la conversación, Juan del Val quiso alabar la figura no sólo de su progenitora, sino también la de su esposa y madre de sus hijos, Nuria Roca: "Mi madre es, probablemente, la persona más importante de mi vida, evidentemente junto con Nuria. Esto no es una competición de quién más o quién menos. Yo soy lo que soy por mi madre y soy feliz por ti, así que…".

La profesión de Ángeles

Cuando Juan del Val sumaba tan sólo 10 años, Ángeles se convirtió en el salvavidas de las personas más vulnerables que cumplían condena en las cárceles.

Desde adolescente ayudó en hospitales haciendo compañía a los enfermos más débiles y dedicó sus días a realizar diferentes voluntariados, pero ella quería hacer algo más: plantarse ante los problemas sociales más injustos y darles solución.

Se adentró en las cárceles, a pesar de ser ella muy miedosa, y encontró el sentido a su camino vital. Porque Ángeles es creyente, pero de esas que no se conforma con rezar, sino que actúa, se moviliza y trabaja duro por mejorar la vida de los demás.

Juan del Val y su madre, Ángeles Pérez, en una captura de un reportaje para Telecinco.

"Desde que tengo uso de razón me da mucha rabia que las personas que menos tienen no se puedan defender", explicó con convicción a EL ESPAÑOL en noviembre de 2021. Ella se refiere a los presos como chicos, sus chicos, porque no le interesan los delitos que hayan cometido, "no soy juez", sino que tengan las herramientas necesarias para salir adelante cuando dejen la cárcel y que tengan un lugar donde sentirse acogidos.

Lo hacen en alguna de las seis casas de APROMAR, la asociación que fundó Ángeles hace ya 40 años y de la que sigue siendo su incansable presidenta. La llaman La abuela del millar de presos, pero ella dice que son más: "Imagínate lo que son 40 años, saliendo y entrando personas siempre, porque yo no he dejado de ir a la cárcel nunca en todo este tiempo".

