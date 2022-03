Cristina Porta, rota de dolor tras su ruptura con Luca Onestini: "El primero que me tiene que respetar es él"

Fue el pasado 15 de marzo cuando, después de varios días de rumores, el concursante italiano Luca Onestini (29 años) confirmó su ruptura sentimental con Cristina Porta (31). Lo hacía con un contundente mensaje a través de sus redes sociales.

"Si mi presencia molesta, prefiero quitar las molestias. Estoy en el hotel desde ayer y no por mi decisión. Que quede claro", comenzó escribiendo, para apostillar: "Tengo que aguantar que no se me conteste ni siquiera al móvil. Y si lo hace es sólo para decirme de no volver a casa cuando era lo que yo más quería. (...) Me duele mucho todo esto y no me lo merezco. Basta de mentiras".

Así dio él por finiquitada su historia de amor, y este jueves 17 de marzo, durante la gala de Secret Story, una Cristina Porta destrozada y sin poder contener la emoción ha hablado, a calzón quitado, de la ruptura: "No estoy bien, pero estoy aquí trabajando", ha asegurado la periodista.

Cristina Porta, emocionada y rota de dolor en 'Secret Story'. Mediaset

Para añadir: "No hubo despedida, es verdad que las cosas se acaban, pero se pueden acabar bien, de manera elegante, con madurez. Sobre todo si quieres a alguien, creo que se pueden hacer las cosas mejor". Tras sus primeras palabras, el presentador Carlos Sobera (61) ha querido saber qué es lo que siente en estos aciagos momentos.

Ahí, Porta se ha roto en lágrimas: "Estoy dolida. Justamente en esa casa que estamos viendo ahora todos yo le dije a él que nunca le haría daño aunque él me lo hiciera a mí y no se lo voy a hacer".

Ha terminado su exposición, asegurando lo que sigue: "Yo a él ya no le puedo querer más, pero tampoco me puedo querer ya menos. Cuando llegas a ese punto... Yo le deseo que encuentre la felicidad que yo no he podido darle. Yo pido respeto por él, pero el primero que me tiene que respetar es él a mí".

Las duras palabras de Luca

Si bien en alguna ocasión llegaron a reconocer que no estaba siendo fácil continuar con la relación, hace apenas unos días parecía que todo estaba bien después de dejarse ver en actitud muy romántica durante un evento. Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente entre ellos.

"Si mi presencia molesta, prefiero quitar las molestias. Estoy en el hotel desde ayer y no por mi decisión. Que quede claro", arrancaba con su post.

Luca Onestini y Cristina Porta en una imagen de archivo cuando aún eran pareja. Gtres

Sin referirse directamente a Cristina, a quien iría dirigido el texto, señala que se ha sentido ignorado: "Tengo que aguantar que no se me conteste ni siquiera al móvil. Y si lo hace es solo para decirme de no volver a casa cuando era lo que yo más quería".

"No tiene tiempo para contestarme, pero sí para escribir un tuit diciendo que se siente sola", continúa Luca, refiriéndose a uno de los últimos mensajes de Porta en Twitter, en el que, además, confiesa que a veces se ha arrepentido de entrar en la casa.

"Fue ella quien me dijo de no volver a casa antes de las cinco para evitar verme", continúa Luca, que asegura que no está bien: "Me duele mucho todo esto y no me lo merezco. Basta de mentiras", pide. Es entonces cuando sentencia su historia con Cristina Porta, reconociendo que tras una charla habían decidido "que así no se puede seguir" y que lo mejor es "que cada uno siga su camino y que lo hagamos por separado".

En medio de ese dolor por la ruptura, una gran amiga de Cristina, llamada Fátima Moreno, salió en su defensa en redes: "Eres un machista maltratador, das asco. Espero que nadie te crea y mucho menos una mujer. Suerte con tu vida de postureo y colaboraciones gratis, qué pena". Un duro tuit que, si bien finalmente terminó eliminando, no pasó desapercibido para muchos usuarios de la red social -que capturaron el mensaje- y para Gianmarco Onestini (25), hermano de Luca, que le respondió así: "Son falsas y absurdas las tonterías que has escrito. Tranquila, que todo esto tendrá consecuencias legales".

