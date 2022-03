La transformación física de Lidia Bedman, mujer de Abascal, que ha dejado en shock a sus seguidores

Como influencer que es, no hay día que Lidia Bedman (36 años), esposa de Santiago Abascal (45), no publique contenido en sus redes sociales compartiendo momentos de su rutina y mostrando a sus seguidores cuáles son sus trucos de belleza. Además de desvelar sus cremas y sérums favoritos, la mujer del líder de Vox hace hincapié en la vida sana que lleva, desde la alimentación equilibrada hasta sus continuas sesiones de entrenamiento.

El deporte es una de sus claves para mantener su figura a raya, y ella misma revela el gran cambio que se ha notado desde que ha añadido mayor intensidad a sus rutinas de ejercicio físico. De hecho, este jueves 17 de marzo, ha querido mostrar públicamente las pruebas de su evolución y dejarlo a la vista de sus seguidores.

Lidia ha compartido un vídeo en el que se la puede ver realizando dominadas en el gimnasio. Las imágenes hacen un recorrido de seis meses, desde septiembre, cuando comenzó a interesarse por sumar musculatura y tonificar sus brazos y espalda, hasta este mismo mes de marzo. Observando el vídeo se puede apreciar cómo la parte trasera de Bedman se muestra más robusta y fuerte con el paso del tiempo.

La propia influencer ha confesado que cuando empezó, ella no se veía capaz de hacer ni siquiera una dominada, pero gracias a su motivación y a la de su personal trainer consiguió grandes avances: "Cuando la paciencia y las ganas se juntan poco a poco van saliendo las cosas. La paciencia la pone mi entrenador conmigo y yo las ganas y no os penséis que siempre voy motivada al gym. Soy de las que pone mil excusas. Tengo un súper entrenador, yo no pensé jamás que haría ni una dominada sin goma. Iremos mejorando", ha declarado en su última publicación de Instagram.

Su transformación evidente ha dejado muy sorprendidos a sus seguidores, que han comentado el post con un centenar de mensajes como "Bravo", "Grande" o "¡Qué crack eres". Y es que a pesar de que no siempre tiene ganas para enfrentarse a este duro ejercicio, Lidia ha demostrado que con esfuerzo, en apenas medio año pueden lograrse fascinantes avances y cambios en el cuerpo.

Comparte fisioterapeuta con Almeida

Hay algo que Lidia Bedman, Santiago Abascal y José Luis Martínez Almeida (46) tienen en común: su fisioterapeuta. Tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL, el alcalde de Madrid, el presidente de Vox y su esposa acuden a la clínica Fisioterapia Centro, situada en pleno corazón del barrio de Salamanca, concretamente en la madrileña calle Goya. Una localización de lujo hasta la que se desplazan cuando sienten molestias posturales o demasiada carga sobre sus hombros.

Lidia Bedman, Santiago Abascal y José Luis Martínez Almeida comparten fisioterapeuta. Montaje Jaleos

La influencer es asidua a este doctor, tanto que ella misma lo ha recomendado en su perfil de Instagram: "Mi fisio es el mejor", escribía hace unas semanas. Él es José Manuel Hernández Martínez, el hombre al que los tres han confiado sus dolores corporales y que pese a su joven aspecto tiene gran experiencia en el mundo de la salud.

La clínica ofrece varias tipologías de sesiones dependiendo de las exigencias y las demandas de sus pacientes. Si sus dolencias requieren de un tratamiento de 50 minutos por cita, el precio es de 50 euros; en cambio, la sesión de 25 minutos de duración se paga a 30 euros.

