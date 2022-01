Lidia Bedman, retratada por un pintor profesional: todas las claves del cuadro, contadas por su creador

Santiago Abascal (45 años) y su mujer, Lidia Bedman (36) disfrutaron de un final de año e inicio de 2022 muy familiar, con su chalet decorado con elementos navideños y siendo testigos de la ilusión de sus hijos, Santiago y Jimena, por abrir los regalos. Pero los pequeños del hogar no han sido los únicos que han recibido obsequios inesperados y emocionantes en este primer mes del calendario. Y es que la influencer es la protagonista de una pintura que está cautivando a cientos de usuarios de Instagram.

La esposa del líder de Vox aparece en un bello cuadro al que dio forma el talento del madrileño Fidel Molina (50). El pintor profesional convirtió un lienzo en blanco en una obra a óleo sobre lino en la que resalta la figura y la actitud de Lidia Bedman. La pintura, a la que su creador ha bautizado bajo en nombre de Verano, presenta una escena estival en la que la protagonista posa en bañador, con un collar de perlas, gafas de sol y con una gran pamela que la protege del astro rey mientras permanece sentada sobre una butaca de mimbre en mitad de su jardín.

El artista pictórico descubrió la idílica escena en una de las fotografías compartidas por la propia Bedman en sus redes sociales y pensó en plasmar la imagen en un cuadro que formara parte de su galería profesional.

La obra 'Verano', protagonizada por Lidia Bedman, y creada por el pintor Fidel Molina. Cedida

Para conocer los detalles de la creación, EL ESPAÑOL ha podido hablar con el autor de la obra, quien desgrana cómo fueron los primeros pasos y cómo surgió la idea inicial: "Fue un poco de manera casual. Vi una imagen en Instagram de Lidia Bedman que me pareció muy interesante. Entré en su perfil y, entre otras, me topé con esta fotografía, que al instante me llamó la atención porque encajaba perfectamente con mi línea de trabajo".

"Siempre pinto mis propias referencias, ya que sé lo que busco y puedo controlar la composición, la pose, la luz, etc., pero en casos muy excepcionales -y sobre todo desde que comenzó la pandemia, ya que, en algunos casos, poder quedar con la modelo se hizo más complicado-, si creo que alguna imagen tiene altísimas posibilidades pictóricas, escribo a la persona y le pido permiso, algo que para mí es fundamental", explica Molina sobre por qué escogió una instantánea de la esposa de Abascal.

El artista desvela, entonces, qué le pareció a Bedman la idea de convertirse en su musa para esta ocasión puntual: "Esta imagen en concreto de Lidia conectaba con mi gusto por pintar la figura, en especial la femenina, y se encuadraba dentro de uno de mis temas, las escenas de verano o de baño, además de la gran pose que ella adopta y el estilo que desprende, así que contacté con ella y le pedí permiso, cosa que ella muy amablemente me concedió enseguida, agregando que estaba encantada de que la pintara".

El pintor mantuvo al tanto a la influencer sobre su trabajo y recibió el cariño y la emoción de la joven en todo momento: "Durante el proceso de avance del cuadro le fui mostrando alguna imagen de la obra y continuó con su entusiasmo, hasta que le envié el resultado final, que es el publicado en las redes", según desliza a este medio.

El pintor Fidel Molina, y la 'influencer' Lidia Bedman.

Desde mediados de este mes de enero, el cuadro está expuesto en el perfil de Instagram de Fidel Molina y también en la galería pública que se presenta en su página web oficial. Además, los interesados en esta especial obra pueden adquirirla poniéndose en contacto con el artista, ya que está actualmente a la venta.

Fidel no es en absoluto un artista desconocido, todo lo contrario. Se crio entre los pinceles, óleos y útiles de su padre, Luis Molina. Y su exitosa trayectoria desde que estudió Bellas Artes y Diseño no ha hecho más que ir en ascenso. Sus creaciones se han podido ver en sectores artísticos de diversos tipos, desde el cine hasta campañas publicitarias. Y es que su estilo realista ha conquistado a medio mundo, pues sus obras se han exhibido en algunas de las salas más relevantes de España y Estados Unidos.

[Más información: Lidia Bedman y Santiago Abascal transforman su casa por Navidad: los llamativos rincones de su gran chalet]

Sigue los temas que te interesan