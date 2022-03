Rosa, madre de Álex Casademunt: "Hablo con él todos los días. Parece que le veo"

Este miércoles 2 de marzo se cumple un año de la muerte de Álex Casademunt. El cantante perdía la vida a los 39 años de edad tras chocar frontalmente el vehículo que conducía con un autobús público de Mataró, Barcelona.

En el primer aniversario de su fallecimiento, su madre, Rosa González ha reaparecido públicamente para desvelar cómo han sido estos doce meses sin él. "Estoy en la época de la aceptación. Estoy aprendiendo a vivir sin Álex", ha comenzado diciendo a Jorge Javier Vázquez (51 años) en el programa Sálvame, donde ha intervenido mediante una videollamada.

Serena, pero visiblemente dolida, la madre del artista, ha intentado explicar cómo ha sido esta etapa. "Pensar que no le volverás a ver más, que tienes que vivir sí o sí porque te debes a otras personas. Tengo a mis hijos, mis nietas... Es duro, pero lo vas asimilando, comprendiendo. Piensas que es algo que pasa todos los días y aceptas que tenemos que vivir sin Álex. Aunque es muy duro porque estábamos muy unidos. Tienes que aprender a no escucharle, no verle y pensar que no lo podrás volver a ver".

Rosa, que está aprendiendo a vivir sin él, aunque reconoce que le tiene muy presente. "Hay momentos que parece que le veo. Hablo con él todos los días y le digo cosas", ha confesado. Según han contado, estaban muy unidos y, aunque el cantante estuviera de gira o viviendo fuera de Barcelona -durante una etapa residió en Madrid-, siempre estaban en contacto: "No pasaba un mes sin verle".

[Más información: Merche: "Estoy convencida de que Álex Casademunt está ahí arriba cantando y hasta más feliz de lo que era aquí"]

Sigue los temas que te interesan