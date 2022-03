Las emotivas palabras de Anabel Pantoja a su padre, Bernardo, ingresado en un hospital de Sevilla

Anabel Pantoja (35 años) atraviesa un momento personal muy duro. Tras anunciarse su separación de Omar Sánchez (31), su padre, Bernardo, ha enfermado y lleva varios días ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla. Hasta allí se ha desplazado la colaboradora de Sálvame, quien de momento ha dejado aparcado su trabajo para permanecer al lado de su progenitor. Aunque se ha mostrado reservada ante los medios de comunicación, la sobrina de la tonadillera se ha pronunciado en sus redes sociales con una emotiva carta.

"Como ya sabéis, estoy pasando un momento bastante complicado. Y no estoy trabajando, ni tampoco dedicándome a nada de aquí. Solo a estar al lado de él", ha comenzado Anabel en un post publicado en su perfil de Instagram, en el que muestra varias fotografías desde el hospital. La primera, una tierna imagen en la que se le ve intercambiando un gesto de cariño con su padre.

La televisiva ha aprovechado esta publicación para agradecer al equipo que del hospital que se ha encargado de atender al hermano de Isabel Pantoja (65) en los últimos días. "Las enfermeras cómo lo cuidan, los médicos cómo le ayudan, la seguridad cómo está pendiente de él y de nosotros, las señoras de la limpieza cómo lo miman, los mismos compañeros y familiares", ha continuado Anabel en su carta, en la que también ha dedicado unas palabras a sus seguidores y a quienes se han preocupado por la salud de su progenitor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

"A todos los que me habéis escrito preguntándome por él, solo puedo deciros que nada más el hecho de perder un minuto de vuestra vida para interesaros por él, ya me siento afortunada con vosotros. Pensaba que no tenía a tanta gente a mi lado. Ahora, hay que seguir luchando y aquí estará su princesita, como él dice, y aquí estaré siempre. Os queremos y agradecemos, Mi padre y yo", ha finalizado Anabel, quien sigue manteniendo el diagnóstico de Bernardo Pantoja en la más estricta intimidad.

Antes de marcharse a Sevilla, la influencer dejaba claro en Sálvame que no daría mayor información sobre el estado de salud de su padre y que haría todo lo posible por protegerle. Además, pedía consideración a quienes como ella se dedican a la televisión. "Quería pediros como compañeros, que mi padre está mal, está enfermo, y si le queremos se le debe un respeto", expresaba en el programa de la tarde de Telecinco.

[Más información: Se desvela el verdadero motivo de la separación entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez]

Sigue los temas que te interesan