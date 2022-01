Julián Muñoz, sobre Isabel Pantoja: "Se habló con médicos para ver si podía quedarse embarazada"

Julián Muñoz (74 años) se ha convertido este pasado viernes 14 de enero en el protagonista absoluto del Prime Time de Telecinco con el estreno del documental No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad. En él, el exalcalde de Marbella intenta expiar sus culpas y hacer autocrítica de sus errores, al tiempo que analiza, desde su perspectiva, su historia de amor con la cantante Isabel Pantoja (65).

Habla de cómo en aquellos años 2002 y 2003, como edil, se sentía intocable; cómo tenía -o sentía tener- el mundo a sus pies. Cómo tocó el cielo para después estrellarse en el infierno y la cárcel. Aborda Julián Muñoz el momento en que Isabel Pantoja apareció en su vida y lo "obsesionó". Se emociona cuando habla de Mayte Zaldívar (65) y del dolor -y escarnio- público que tuvo que sufrir su familia con aquel divorcio y la posterior entrada en prisión.

También desvela Julián las cartas que se cruzaban Isabel Pantoja y él cuando se encontraba privado de libertad. No solo eso: el exalcalde explica, en exclusiva, cómo la tonadillera y él se casaron en secreto firmando un documento, y descubre el deseo de ambos de ser padres. A continuación, los titulares más impactantes de la noche de Julián Muñoz.

Julián Muñoz hablando de Isabel Pantoja en el documental que lleva su nombre. Mediaset

1. "La prisión te da tiempo a todo, a leer, a escribir y, vista la situación y el tiempo, es el momento de sacar algunas cosas que escribí que, francamente, hace mucho que no las leo".

2. "Yo escribí mucho en la cárcel. Estaba pensando siempre en lo mismo. Tenía una obsesión de siempre lo mismo: el pensamiento de Isabel Pantoja. Mi desahogo personal era podérselo contar aunque fuera a un papel porque no se lo podía contar a nadie más".

3. "Me produce una vergüenza y una rabia leer esto, el haberla querido tanto. Tengo sentimientos enfrentados".

"Me produce vergüenza el haberla querido tanto"

4. "(Julián lee las reflexiones que escribió) 'La quiero mucho y muero por ella. Me muero por ti, gitanita, no sabes lo que te amo. Ella también se acuerda de mí, dice que estoy muy delgado, quiere que coma'".

5. "(Sigue leyendo el cuaderno) 'Mi gitana me ha jurado que ha leído mis cartas y que me quiere con locura. Cuando me llama 'Mi chiquitito' me vuelvo loco'. Me produce vergüenza el haber querido a una persona tanto".

6. Julián Muñoz cuenta que conoció a Isabel en uno de sus conciertos. "Después nos fuimos a cenar en julio de 1998. La traje a cantar a la plaza de toros de Marbella. Terminó el concierto y nos fuimos juntos".

Julián Muñoz asegura que jamás ha tenido acceso a las cuentas de Isabel Pantoja. Mediaset

7. "Isabel y yo ya teníamos una conexión. Después del día de Andalucía fuimos a comer todos y tuve poca vergüeza de que todo eso pasara. La propia Isabel Pantoja cogió a mi nieto en brazos. Entonces, era el rey del Mambo, hoy me arrepiento de ello. Me produce vergüenza y dolor. El culpable de todo era yo, y Mayte no tenía nada que ver ni ninguna culpa e Isabel Pantoja estaba en el juego conmigo".

8. "No he tenido acceso a sus cuentas".

9. "La primera vez que me acosté con Isabel Pantoja fue en Guadalpín. Más claro, imposible".

10. "Le regalé un Mercedes de dos plazas descapotable y se lo llevó a Sevilla".

11. (Sobre la rueda de prensa donde negó el divorcio con Zaldívar) "Aquello fue absurdo y me creía que tenía derecho a todo. La endiosé. Tuve muy poca vergüenza para hacer esa rueda de prensa. Yo quería estar en el plato y en las tajadas. Quería estar con Isabel, pero no me quería separar. Tendría que haber sido más hombre. Cuando ha pasado el tiempo lo he reconocido, yo estaba con las dos".

12. (Julián habla de su romance a escondidas con la tonadillera y de cómo esquiva a la prensa) "Yo no iba debajo de la manta, iba en el maletero".

13. "Me dijeron que se iba a América de gira. Y dije que cuánto le pagaban y yo se lo pagué para que no se fuera. Mandé a una persona de mi confianza para que le diera el dinero. Unos 30.000 euros".

Muñoz explica que sentía una verdadera obsesión con Isabel Pantoja y que se olvidó de su familia por completo. Mediaset

14. "Me decía a mí mismo 'soy la leche porque he conquistado a un personaje enorme'. El corazón no se controla en ningún momento de la vida. El corazón tiene vida propia. Lo que más me gustó de Isabel Pantoja fue esa aureola y no me dio tiempo a conocer ni me preocupé de conocer a la otra persona. Nunca me paré en pensar qué clase de persona era. Ahora que ha pasado el tiempo, es fría y calculadora. No da puntada sin hilo".

15. (Julián lee el escrito de Isabel) "Te imagino viniendo a la habitación y quitándote tus cositas, duchándote. ¿Te guardarás el cuerpecito para mí?".

16. "Debí de estar muy enamorado o poseído".

17. "Yo no soy el culpable de que ella fuera a la cárcel".

18. (Sobre su estancia en la cárcel) "Había veces que gastaba las cinco llamadas en un día y luego el resto de la semana me quedaba sin llamadas, eso era peor. La obsesión se convertía en algo enfermizo, incluso a veces algún funcionario me dejaba llamar cinco minutos. Después me subía a la celda y plasmaba porque necesitaba algún desahogo personal".

Joaquín Prat fue el presentador de 'No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad'. Mediaset

19. (Julián cuenta cómo fue el inicio de su relación con Isabel) "En el Rocío hicimos público que estabamos juntos".

20. "Me lo pasé muy bien, lo tengo que decir".

"Me salió muy cara"

21. "Sí, me salió muy cara, pero yo no soy el culpable de que haya ido a la cárcel".

22. "Se habló para ver si ella se podía quedar embarazada, menos mal que no".

23. (Sus planes de boda) "Recuerdo que un noche estábamos en la habitación e hicimos un papel como si nos hubiéramos casado. No sé dónde estará ese papel ni me interesa".

24. (Julián, sobre el tener hijos con Isabel) "Si lo dije, es porque lo sentía".

25. "Yo creo que no nos aportábamos mucho el uno al otro. Fue un calentón. Nunca se me pasó por la cabeza que mi destino final fuera con ella".

Julián cree que Isabel le dejó de querer cuando se le acabó el dinero.

Julián Muñoz e Isabel Pantoja en uno de los momentos de plenitud que vivió su relación. Mediaset

Cuando terminó su carrera en la política, Julián se convirtió en la mano derecha de Isabel Pantoja en su andadura en la industria de la música.

26. (Julián habla sobre cómo fueron los momentos previos al vis a vis que tuvo con Isabel) "Fue emocionante. Nos dimos un abrazo infinito y muchos llantos. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Llevaba yo cuatro o cinco meses y no había ido a verme nunca. Sí hubo relación".

27. "Es el dolor más fuerte que he sentido y sigo sintiendo", dice Julián Muñoz sobre la detención de Mayte Zaldívar.

28: "Con el torero se quedó con los trajes y de lo mío se quedó con el coche".

29. "Cuando detienen a Isabel Pantoja estaba yo viendo la televisión en mi celda. Mi sentimiento fue de dolor, evidentemente. Lo primero que pensé fue a santo de qué y no lo entendía. Y me puse en huelga de hambre".

