Julián Muñoz ejerce de "abuelazo" con su nieta Vega: tarde de golf mientras su hija se recupera del cáncer

Julián Muñoz (74 años) atraviesa momentos difíciles después de que se confirmase que la hija que tiene en común con Maite Zaldívar (65), Elia Isabel (40), padece cáncer. El exalcalde de Marbella se ha volcado por completo con su nieta, Vega, la hija de Elia, que mientras su madre se recupera la enfermedad, él le profesa todo tipo de cuidados. Tal es así, que este martes por la tarde se le podía ver en la Escuela de Golf, donde acude todas las semanas para que la niña aprenda este deporte.

En las imágenes a las que EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva, Julián Muñoz aparecía entusiasmado con su nieta, haciéndole fotos con el móvil y enseñándole cómo poner los hombros a la hora de lanzar a la bola y el manejo de los palos. Él, de momento, no ha hecho declaraciones sobre la enfermedad de su hija, a pesar de que este periódico ha intentado contactarle en varias ocasiones y, amablemente, ha declinado hablar.

Julián Muñoz está muy volcado con su nieta Vega. Amparo de la Gama

Sí lo hizo Maite Zaldívar, aduciendo que "ahora mismo necesito un milagro del cielo en mi vida. Todo lo demás no me importa nada. Es algo que me arrea el corazón, es algo que me pasa y es lo peor que me ha pasado en mi vida. Os pido que recéis por mí, que me envíen vuestras mejores energías para que me salga bien".

Por su parte, Julián Muñoz ha decidido guardar silencio sobre este asunto para tratar este tema en la intimidad. El anuncio de la enfermedad de su hija coincide con su docuserie y de la persona de la que no ha dudado en hablar es de Isabel Pantoja (65).

El exalcalde ha optado por seguir los pasos de Rocío Carrasco (43) para contar su verdad sobre la relación que mantuvo con la cantante. No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad es el título de esta entrega, que se emitirá el próximo viernes día 14 de enero en Telecinco y que ya ha conseguido crear una fuerte reacción en Isabel Pantoja.

La cantante, al parecer, está atravesando un mal momento personal también con uno de sus hijos, aunque por otros motivos: Kiko Rivera (37) sigue sin querer tener ningún tipo de contacto con ella.

Vega y su swing de golf

Julián Muñoz ya se olvidó de aquellos malos tiempos en los que su hija Elia y él dejaron de hablarse. Padre e hija estuvieron sin dirigirse la palabra más de seis años, pero arreglaron sus diferencias cuando él les pidió perdón a ella y a su hermana, Eloísa.

Elia se erigió como portavoz y se encargó de precisar que hasta que Isabel Pantoja no apareció en la vida de su familia, "el matrimonio de mis padres ni muchísimo estaba roto antes de todo esto. Yo soy la que estaba dentro de mi casa viviéndolo y mi padre y mi madre eran un matrimonio feliz, la familia no estaba rota, había planes de futuro. Por desgracia se metió esta persona en medio y las cosas se torcieron".

Julián Muñoz corrige la postura de los hombros de su nieta mientras hace golf. Amparo de la Gama EL ESPAÑOL

En momentos de ese periodo ella puntualizó en los medios lo siguiente: "No me hablo con mi padre". Después de la ruptura de Julián Muñoz e Isabel Pantoja, las cosas se suavizaron y así se inmortalizan numerosas instantáneas de padre e hija cuando el exalcalde salió de la cárcel. Ahora todo eso está olvidado. Y es latente la gran unión que tienen y la convivencia de nieta y abuelo, que acuden a las clases de golf de lo más felices. El entorno más cercano del que fue alcalde de Marbella, coincide en afirmar en que "Julián Muñoz es un abuelazo" en toda regla.

Se le ha visto en diferentes imágenes recogiendo y llevando a sus nietas al colegio y saliendo de paseo con ellas. Vega es la única hija nacida en el matrimonio de su hija. También de ella se ocupa estos días Maite Zaldívar. La ex de Julián ejerce de abuela cuidándola y dándole todo su amor, incluso esta Navidad la llevo a ver a Papa Noël mientras Elia acudía a sus tratamientos médicos y se cura de esta fatídica enfermedad.

Julián presentaba este martes por la tarde una fachada impoluta, con muy buen aspecto y con más peso que en otras ocasiones. No solo Telecinco se lo disputa, según ha sabido EL ESPAÑOL, hasta el mismísimo Jordi Évole (47) le ha tocado la puerta para una entrevista. Hasta el momento, sin resultados.

[Más información: Elia, la hija de Julián Muñoz y Maite Zaldívar: del lujo a ver a sus padres en prisión y luchar contra el cáncer]

Sigue los temas que te interesan