Primeras palabras de Elia, la hija de Mayte Zaldívar y Julián Muñoz, tras desvelarse que sufre cáncer

Mayte Zaldívar (65 años) y Julián Muñoz (74) han empezado 2022 recibiendo un duro revés de salud en su familia. Su única hija en común, Elia, padece cáncer. Así se ha avanzado en la tarde de este lunes 10 de enero de 2022 en el programa Sálvame, y lo ha podido confirmar EL ESPAÑOL en conversación con la propia Elia Muñoz Zaldívar, quien asegura lo que sigue: "Perdona que sea bastante escueta, pero hoy me encuentro regular. Es cierto lo dicho. Muchas gracias y disculpa no poder decir más".

El exmatrimonio conformado por Mayte y Julián Muñoz se encuentra totalmente abatido con esta dura noticia, y solo pide que se rece mucho por la salud de su única hija en común. Ha sido este lunes, durante una conversación telefónica con el programa Sálvame, cuando Mayte ha desvelado el duro bache por el que atraviesan: "Ahora mismo necesito un milagro del cielo en mi vida. Todo lo demás no me importa nada. Es algo que me arrea el corazón, es algo que me pasa y es lo peor que me ha pasado en mi vida. Os pido que recéis por mí, que me envíen vuestras mejores energías para que me salga bien".

Elia junto a su madre, Mayte Zaldívar, y la pareja sentimental de ésta, Fernando Marcos. Gtres

Minutos más tarde de emitirse esa declaración telefónica, ha sido el colaborador Kiko Matamoros (65) quien ha ampliado la información, con la pertinente autorización de Mayte: "Mayte está personalmente muy tocada. Es un problema que afecta a un miembro de su familia. Concretamente, a una de sus hijas. Se le ha detectado un tumor. Ha empezado el tratamiento, la quimioterapia. Las primeras noticias son positivas. La detección ha sido suficientemente pronto para que el desarrollo no haya ido más allá. Su hija tiene cuarenta años".

Y ha añadido: "Es en una zona del cuerpo complicada. Suele tener unos efectos bastante dolorosos y fastidiosos. Está en muy buenas manos. Julián también lo sabe y está destrozado. Me pide que se trate con el máximo respeto". Por su parte, Carmen Borrego (55) ha apostillado: "Es algo muy fuerte, lo más fuerte a lo que ha tenido que hacer frente Mayte. Es algo que ha provocado que esta Navidad cenaran todos juntos, que su familia se una".

Cabe recordar que Elia Muñoz Zaldívar, la hija en común del exalcalde de Marbella y Mayte Zaldívar, ha permanecido durante años en un discreto segundo plano. Tan solo en determinados momentos importantes y críticos de su padre ha aparecido en los medios de comunicación para hablar de él.

Especialmente doloroso para ella fue el ingreso de sus padres en prisión tras ser condenados por blanqueo de capitales en el caso Malaya. Al igual que su otra hermana, Eloísa, fruto de una relación matrimonial anterior de Zaldívar, Elia se ha mantenido discreta ante el vendaval mediático protagonizado por sus progenitores.

El regreso de Julián y la vida de Mayte

Este mazazo personal en la vida del que fuera uno de los matrimonios más mediáticos de Marbella llega en un momento vital muy diferente entre ambos. Mientras que Mayte Zaldívar lleva una vida apartada del foco mediático en Marbella, y tan solo reaparece en televisión en contadas ocasiones, el exedil Julián Muñoz está a punto de estrenar en Telecinco su propia docuserie, No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad.

Muñoz pretende desvelar en este especial detalles inéditos de su época como alcalde de Marbella, y de su tormentosa relación con Isabel Pantoja (65). Por su parte, Mayte apareció por última vez en televisión en febrero de 2021. Concedió una entrevista en Sábado Deluxe donde habló de los momentos más difíciles de su vida.

Mayte Zaldívar y Julián Muñoz en una imagen de archivo.

Desde su etapa en la cárcel a su enemistad con Pantoja, a quien dedicó unas fuertes palabras que no pasaron por alto en su momento: "Ella no me robó a mi marido, pero sí me robó mi vida y a mi familia. Me jodió la vida. Isabel Pantoja destrozó mi familia, pero también ha roto la suya".

En su pasó por la televisión, Maite Zaldívar también hizo referencia a su duro momento en la cárcel, donde pasó 22 meses en prisión tras ser condenada por blanqueo de capitales en el caso Malaya. "Intenté llevarlo con la mayor normalidad posible", desveló. "Hablaba con todo el mundo, hacía los cursos, iba a los médicos y a los psicólogos", añadió la castellonense, quien entonces también tuvo que hacer frente al sufrimiento de sus dos hijas, Eloísa y Elia.

Mayte Zaldívar lleva una tranquila vida en Marbella al lado de su pareja, Fernando Marcos. Hasta la llegada de la pandemia, ambos regentaban un restauarante en el Mercado Municipal de Marbella, llamado El puesto 85. En él, se ofrecían productos gourmet para consumo en casa, de cuya elaboración se encarga la propia Mayte. Antes de echar el cierre, ese puesto se vio envuelto en polémica, como avanzó EL ESPAÑOL, tras la denuncia interpuesta en 2018 por una empresaria marbellí, quien adquirió el puesto del mercado antes que ellos.

[Más información: Mayte Zaldívar podría quedarse sin su puesto en el Mercado de Marbella por la doble venta del local]

Sigue los temas que te interesan