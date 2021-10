La creadora del vestido de novia de Anabel Pantoja: "Desde la firma, en Nueva Zelanda, están encantados"

Anabel Pantoja (35 años) fue la protagonista absoluta del pasado viernes, 1 de octubre. La sobrina de Isabel Pantoja (65) cumplía al fin su sueño de dar el 'Sí, quiero' a Omar Sánchez (30) en una ceremonia especial en La Graciosa.

La influencer se casó en una de las bellas playas de la isla canaria, solo dos días después de conocer la muerte su abuela, Ana Martín. Tras momentos de controversia y de una visita exprés a Cantora, Anabel seguía adelante con su boda, un evento familiar repleto de gran expectación.

Anabel Pantoja lució un vestido de novia de estilo boho creado por una firma de Nueva Zelanda. Gtres

A las 18:50 horas del viernes, la novia hacía su aparición en el arenal de la mano del pequeño Alberto, hijo de Isa Pantoja (25). Fue entonces cuando se desveló el secreto mejor guardado: el vestido nupcial. El traje escogido por la joven sorprendió a los presentes -y a la audiencia que seguía el enlace desde la emisión en directo de Sálvame- por su singular diseño. Una creación impresionante, con un punto atrevido, en color blanco roto, realizada a mano y firmada por la casa de modas neozelandesa Rue de Seine -cuyo nombre hace referencia a la famosa calle del distrito 6 de París y al romanticismo que dicha localización desprende.

Anabel Pantoja se decantó, en concreto, por el modelo Adara, un vestido con cuerpo sirena, con escote corazón, corpiño ajustado y falda fluida con encaje liviano, que caía elegantemente desde la cadera hasta el final de la cola. Está valorado en 3.350 euros. Pero JALEOS ha querido conocer más detalles.

Este medio ha contactado con Isabel Ruiz, propietaria y directora de Love is in the Air Atelier, taller distribuidor de Rue de Seine en España donde Anabel compró el vestido. Ruiz es, de hecho, la estilista que estuvo presente en las pruebas de la influencer y la que realizó los arreglos necesarios al traje junto al resto de su equipo. Así que nadie mejor que ella para conocer cómo se gestó la elección del vestido nupcial más comentado de la última semana.

Lo primero, enhorabuena por su trabajo, todos los expertos han coincidido en lo bella que estaba Anabel. ¿Cómo se puso en contacto con ustedes? ¿Ya conocía la firma?

Nos conoció a través de Instagram, porque a ella le gusta mucho el estilo boho y nosotros tenemos muchos vestidos preciosos de ese estilo.

La sobrina de Isabel Pantoja tenía claro que quería un vestido palabra de honor que dejara a la vista sus "clavículas perfectas". Gtres

¿Tuvo claro desde el principio el modelo que quería o dudó con algún otro diseño?

Dudo con otro parecido, pero ella tenía claro el estilo, y lo que quería.

El vestido que escogió finalmente es el modelo Adara, ¿lleva ese nombre por algún motivo concreto?

No, por ningún motivo en concreto.

¿Cómo fue su primera reacción al vérselo puesto?

Le gustó muchísimo, porque le favorece mucho y le hace un cuerpo precioso.

¿Tuvieron que hacer algún arreglo especial? ¿El hecho de que la boda fuera en la playa repercutió en algo a la hora de arreglar alguna parte?

Es un vestido pensado para una boda en la playa, a parte del hecho de que es un vestido hecho a medida para ella. Buscamos que estuviese cómoda con la parte del bustier. Arreglamos el bajo y algún pequeño ajuste más, para que le quedara perfecto.

La modelo de la firma Rue de Seine con el vestido Adara, que compró Anabel Pantoja para su boda. Web Rue de Seine

¿Se ha notado la repercusión? ¿Se han interesado más novias por ese diseño? ¿Han aumentado las ventas?

Sí, se ha notado, aunque los vestidos de Rue de Seine y estilo boho ya tenían mucho éxito. Pero, efectivamente, ha llamado mucha gente interesada.

¿Esperaban tan buena acogida? Han sido críticas muy positivas.

Estábamos segurísimas que iba a ser un acierto total. Muy acorde con el sitio, con el estilo de Anabel. Potenciaba sus curvas y le hacía un cuerpo precioso.

¿Qué piensan en la sede de la firma en Nueva Zelanda sobre cómo lució Anabel el modelo Adara?

Están encantados, porque vieron desde el primer momento que representa muy bien el espíritu y la filosofía de la firma.

[Más información: Así es el atrevido vestido de novia de Anabel Pantoja: efecto desnudo y de más de 3.500 euros]

