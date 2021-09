Primeras palabras de Anabel Pantoja tras la muerte de su abuela, Ana Martín: "Nos has dejado muy vacíos"

Anabel Pantoja (35 años) se ha despedido públicamente de su abuela, Ana Martín, 36 horas después de conocer la triste noticia de su fallecimiento. La colaboradora ha utilizado sus redes sociales, entre vuelo y vuelo, para publicar una tierna imagen en blanco y negro en la que aparece sonriendo junto a su adorada yaya.

A la fotografía la acompaña un bonito texto, una carta dedicada íntegramente a su abuela, que falleció este miércoles en la emblemática finca Cantora a la edad de 90 años. Unas palabras de dolor, de desgarro y de tristeza que Anabel Pantoja ha querido compartir con su 1,6 millones de seguidores de Instagram.

"Gracias por dejarme ser tu nieta, por formar parte de la historia de tu vida y por darme tantos momentos que nunca jamás olvidaré. Ahora más que nunca estás conmigo, después de 35 años me visto de blanco, sé que estarás ahí y viendo si me queda bien o cómo estoy peiná. ¡Te siento! Nos has dejado muy vacíos, pero muy llenos de ti. Tu gorda que te adora para siempre", firmaba la sobrina de Isabel Pantoja (65).

Con estas palabras, Anabel confirma que, definitivamente y como ya se sabía, este viernes día 1 de octubre sí que se celebrará su boda. Un enlace que tendrá lugar 48 horas después del adiós de su abuela, Ana Martín, por funestas casualidades del destino. Anabel Pantoja ha hecho en estos dos últimos días más kilómetros que nunca en su vida.

La tertuliana se encontraba este miércoles, día 29 de septiembre, disfrutando de la compañía de todos sus amigos y seres queridos en La Graciosa esperando a que llegase el viernes para celebrar su boda cuando se enteró por los medios de comunicación de la muerte de su abuela.

En estos momentos, Anabel ya está de vuelta. La joven ha tomado un vuelo desde Sevilla hasta Lanzarote y de ahí tomará un ferry que la llevará hasta la isla de La Graciosa, a donde llegará a última hora de este jueves por la noche. En la octava isla canaria la esperan sus seres queridos, pero no su primo, Kiko Rivera (37), quien ha decidido no estar presente al no encontrarse con fuerzas ni ánimos para estar de fiesta después de la muerte de una de las personas más importantes de su vida.

Tampoco estará Irene Rosales (30), que ha tomado la determinación de volverse a Sevilla para estar junto a su marido, cuidándolo, mimándolo y arropándolo en uno de los momentos más duros de su existencia.

