Natasha Klauss, Sarita Elizondo en 'Pasión de Gavilanes', devastada por la muerte de su madre

Duro golpe para la actriz colombiana Natasha Klauss (45 años). Siete meses después de perder a su padre víctima de un cáncer terminal, este jueves 30 de septiembre de 2021 ha fallecido su madre, Susana Arrondo, tras un tiempo ingresada en una clínica de Barranquilla, en Colombia. Ha sido la propia Klauss quien ha desvelado la trágica noticia a través de sus redes sociales.

"Hoy te honro, madre mía. Hoy mi #tbt es para ti. Los dos golpes más fuertes que he tenido en mi vida y seguidos, pero, ¿saben qué? No duden ni un segundo que Dios existe, no duden un segundo que hay algo más que nos sostiene en esta tierra y esta por encima de nuestro ego. Es esa fuerza espiritual que te mantiene en pie con ganas, con el corazón lleno de amor y el deseo profundo de ir con toda a trabajar y cumplirle su mayor sueño... Ya pronto sabrán cuál es. Ella era mi fan número uno de mi profesión como #actriz. Ella me apoyó desde el principio a hacer este camino y por ella es que hoy sigo en pie en mi profesión".

Y añade: "Siempre me decía que debía creerme mejor de lo que era (esto fue doña Susi siempre), que debía sentirme orgullosa por lo gran actriz que era (acá eran nuestras discusiones). Ya ven por qué les digo que era mi mayor fan. Te amo, mami. Hoy te acompaño en este camino desde el corazón para que estés con el amor de tu vida, mi #papa, en el cielo. A ambos, gracias por dejarme el legado de que el amor se puede sostener más allá de todo tiempo y espacio y no es desechable. Vuelen alto".

En los últimos meses, Natasha Klauss pedía a su público que, por favor, se uniese a sus oraciones para salvar y sanar a su madre. "Está en la mejor clínica, para mí, de Barranquilla. El único punto negro como siempre ha sido la EPS que se demora en autorizaciones y demás; la verdad, por la demora en la atención … ¡su salud se complicó! Gracias a Dios, nosotros contamos con los medios económicos para que la atiendan y pagar aparte servicios que los debe cubrir la EPS", escribió en su momento la actriz.

En los días siguientes, el lunes 27 de septiembre, Natasha Klauss publicó una imagen en la que se le ve posar junto a su madre y otras personas. La fotografía fue tomada durante la celebración del 82 cumpleaños de su madre.

Cabe recordar que justo hace siete meses, el pasado mes de febrero, la actriz perdía a su padre, Víctor Rastapkevicius, tras no superar un titánico y letal cáncer. "Descansa y vuela alto, te amo viejo infinitamente, fuiste el mejor papá. La paz que sentí en el corazón al momento de tu partida fue la paz sobrenatural de DIOS, créanlo, fue un mes intenso contigo en la clínica pero no me separé de tu mano hasta que te pasaron a uci, tus caricias fueron mi motor y fuerza en todo momento", empezaba diciendo.

Para después dar las gracias por las muestras de cariño que ha recibido en esto momentos tan duros: "Gracias a todos por estar pendientes fue un luchador guerrero hasta el último minuto, un cáncer terminal le fue apagando su cuerpo pero su espíritu jamas se apagó, todo lo contrario, fue el que me susurró al oído todo el tiempo TEN FUERZA TE AMO y hoy te sentí y se que estás en los brazos de DIOS. Buen regreso a casa #papa".

Su tercera boda

Fue el pasado mes de enero -la desgracia aún no había llegado a su vida -cuando la actriz se comprometía con su pareja, Daniel Gómez. Así lo anunció ella misma en su perfil de Instagram, donde compartió una romántica publicación para comunicar la feliz noticia."Alguien me dijo una vez que el amor empieza por las risas, que da paz en el corazón, que es divertido, que saca lo mejor de ti y que te hace ser mejor persona y yo dije: 'Esto está difícil de que se dé'. Pues no", relató la actriz, junto a un vídeo en el que aparecen ella y su ahora prometido en la cama de un hotel con un corazón de pétalos de rosa.

La actriz junto a su nueva pareja en una imagen de sus redes sociales.

Esta será la tercera vez que la actriz pase por el altar, pues en el año 2000 se casó con Víctor Gómez, con quien tuvo una hija, Isabel. Aquel matrimonio sólo duró un año y en 2003 Natasha protagonizó una enorme controversia al contraer nupcias con su primo Marcelo Greco, con quien tuvo a su segunda hija, Paloma, divorciándose finalmente en el año 2012.

A finales del año pasado, la actriz presentaba en su Instagram a Daniel Gómez con una fotografía de ambos posando frente al mar, acompañada de un emotivo texto: "Un día, un lugar, una vez, una historia y un amor que llegó en pandemia", escribía, revelando así que su relación había nacido en medio de la crisis del coronavirus. Desde entonces, la pareja intercambia románticas dedicatorias públicas, pregonando su amor y presumiendo de una relación que dará un paso más con este compromiso matrimonial.

