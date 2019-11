Mario Cimarro, el protagonista de 'Pasión de Gavilanes', se casa

El galán cubano Mario Cimarro (48 años), el protagonista que encarnaba a Juan Reyes en Pasión de Gavilanes, ha dejado sin palabras a sus seguidores con su pedida de matrimonio a la mujer que con la que comparte su vida. Se trata de Bronislava Gregušová, una joven de 27 años que en 2015 fue finalista del concurso de belleza Miss Eslovaquia. Además, es modelo, bailarina y ha estudiado la carrera de Periodismo.

No es la primera vez que Cimarro pasará por el altar. Su primer matrimonio fue en el año 1999 con la modelo y actriz Natalia Streignard (49) que duró hasta el 2006, y luego en el 2009 con la intérprete mexicana Vanessa Villela (41) hasta el 2013. La nueva pareja de Cimarro con la que lleva varios meses de noviazgo.

El actor ha pregonado su amor hacia su pareja en su perfil de Instagram, subiendo varias fotografías en las cataratas de Foz de Iguazú, en Brasil, y con una de las cascadas más grandes del mundo de fondo. "Llega un momento, después de buscar a fondo tu alma, mirar, viajar, hablar mirando a los ojos, para parar, meditar y celebrar, para comprometerse, especialmente si ella dice que sí".

Un tierno mensaje con el que ha gritado a los cuatro vientos el amor que siente hacia la joven y es que parece que después de haber tenido miles de tramas amorosas en las series en las que ha participado, le ha tocado vivir la suya propia.

Asimismo, la joven subió en su perfil de Instagram un post con un vídeo donde muestra su anillo de compromiso junto a la mano de su prometido, bajo la leyenda "U will forever be my always @mariocimarro" ("siempre serás mi siempre, @mariocimarro").

Según medios locales, la pareja visitó esta semana la basílica de Caacupé (Paraguay) y ambos encendieron una vela a los pies de la santa, y fueron salpicados con agua bendita por un cura."Fuimos a conocer la Basílica de Caacupé, y es muy hermosa de verdad, el paisaje que se ve desde la carretera y ya al llegar, el edificio en sí es maravilloso. Al entrar ahí se me puso la piel chinita (piel de gallina)", relataba.

Cimarro ha protagonizado diversas telenovelas de renombre en su trayectoria televisiva. Algunas de las más conocidas son Gata Salvaje (2002), La usurpadora (1998), El cuerpo del deseo (2005), y Mar de amor (2009). Sin embargo, sería en el año 2003 cuando alcanzaría la fama internacional al protagonizar la exitosa Pasión de Gavilanes. Esta producción de RTI Televisión, Caracol Televisión y Telemundo contaba la historia del amor y drama de los tres hermanos Reyes y las tres hermanas Elizondo. Cimarro interpretaba a Juan Reyes Guerrero. El intérprete ahora se encuentra sumergido en otros proyectos, como el programa Baila conmigo Paraguay donde es jurado.

