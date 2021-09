Kiko Rivera no irá a la boda de Anabel Pantoja e Irene Rosales abandona La Graciosa para estar con él

Continúa el caos en la familia Pantoja. Kiko Rivera (37 años) no irá a la boda de su prima hermana, Anabel (35). Y tampoco lo hará Irene Rosales (30), que aunque se encontraba ya en la isla de La Graciosa, el lugar donde está previsto que tenga lugar la celebración del enlace, este jueves por la tarde tomará un vuelo de vuelta a Sevilla para estar junto a su marido, según ha desvelado Kiko Hernández (45) en el programa Sálvame.

Este miércoles, día 29 de septiembre, EL ESPAÑOL publicaba en primicia que Ana Martín, la madre de Isabel Pantoja (65) y matriarca del clan de artistas, fallecía a los 90 años tras una larga enfermedad. El destino quiso que la yaya, como sus nietos la llamaban cariñosamente, pereciera justo 48 horas antes de la gran celebración del enlace de una de sus nietas, Anabel Pantoja.

En cuanto los nietos de Ana Martín tomaron conciencia de la triste noticia, a través de los medios de comunicación, decidieron tomar un vuelo de vuelta a la península para dar el último adiós a su adorada yaya. Y no sólo eso, sino también para abrazar a Isabel Pantoja, que a efectos prácticos, había perdido a su madre. "Yo he perdido a mi abuela, pero mi madre ha perdido a su madre. Y si me dejan entrar en Cantora, le daré un abrazo", afirmaba el propio Kiko Rivera en una nota de voz que envió a Kiko Hernández poco después de conocer que su abuela ya no estaba en el mundo.

Así las cosas, Kiko Rivera, Isa Pantoja, Anabel Pantoja y Raquel Bollo (45) volaron desde Tenerife hasta Sevilla y, de ahí, condujeron dos coches rumbo a Medina-Sidonia, en Cádiz, donde se encuentra la finca Cantora. El DJ llegaba en un vehículo junto a su primo, Manuel Cortés Bollo (26), alrededor de la una y media de la madrugada. Dos horas y media más tarde, abandonaban Cantora para volver al municipio sevillano de Mairena del Aljarafe, donde tiene su hogar.

El hecho de que Kiko Rivera no se quedase a dormir en Cantora -más allá de los conflictos familiares que mantiene abiertos con su madre y su tío-, así como sí lo hicieron Anabel Pantoja, Isa Pantoja y Raquel Bollo llamó la atención de propios y extraños. Ha sido este jueves cuando se ha podido confirmar que Kiko Rivera está tan devastado por los acontecimientos que, tras meditarlo, ha decidido no volver a La Graciosa para celebrar la fiesta de una boda tan sólo dos días después de despedir a su abuela.

En este sentido, Irene Rosales también ha tomado la misma determinación. Al final de la tarde de este jueves, la sevillana tomará un avión junto a sus dos hijas, Ana (6) y Carlota (3), para aterrizar en la capital hispalense y poder abrazar y acompañar a su marido en este durísimo momento de su vida.

Anabel Pantoja, Isa Pantoja, Raquel Bollo y el peluquero personal de Isabel Pantoja, el almonteño Antonio Abad, que también viajó con ellos este miércoles, han sido vistos y fotografiados en el aeropuerto de San Pablo, en Sevilla, para regresar, ahora sí definitivamente, a la isla de La Graciosa.

Se espera que este viernes, día 1 de octubre, tenga lugar la celebración del enlace -ellos ya se han casado legalmente- de Anabel Pantoja junto a su pareja desde hace casi cuatro años, Omar Sánchez (30).

