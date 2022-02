Luis Miguel Rodríguez, a juicio: la Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel para el empresario

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado 45 meses de prisión para Luis Miguel Rodríguez (66 años). El empresario ha sido considerado culpable de llevar a cabo varias obras de forma "clandestina" y sin ningún tipo de autorización legal por parte del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada, donde se encuentra su conocida empresa de reciclaje de vehículos, Desguaces La Torre.

En total, el Ministerio Público le ha imputado dos delitos, uno contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia por haber comprado, entre los años 2009 y 2011, 24 parcelas en terreno no urbanizable y haber construido en ellas. Según recoge el documento emitido por el órgano público, este suelo estaba además "protegido por su interés edafológico y agrícola, al que afecta también protección arqueológica".

Con el objetivo de acometer las obras, Rodríguez presentó una solicitud de licencia de obra menor en marzo de 2010 que le fue denegada. Pese a todo, Rodríguez comenzó a realizar obras de forma "clandestina" en el suelo que provocaron una transformación "radical" y "permanente del terreno (...) mediante el acometimiento de explanaciones del terreno y movimiento de tierras y el levantamiento de un vallado fijo de hormigón".

Un año más tarde, y aunque ya había edificado, el acusado volvió a solicitar las mismas autorizaciones que, por segunda vez, le fueron denegadas. No solo eso, también se le requerió que suspendiera la progresión de las obras. Sin embargo, tal y como recoge la documentación, Luis Miguel Rodríguez, optó por ignorar la petición y, "perfectamente consciente de que estaba actuando sin ningún tipo de autorización" no detuvo la progresión de las obras. Pero no solo eso, sino que continuó con las construcciones "al menos" hasta 2016, asegura la Fiscalía.

Como consecuencia, el ex de Carmen Martínez Bordiú (70), que tenía esperanza de que sus obras "en un futuro fuesen legalizadas", tiene que acudir a juicio y debe "demoler de manera completa" las construcciones. El próximo 1 de marzo debe acudir a la sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, que le juzgará por estos delitos para los que la Fiscalía pide una pena de tres años y nueve meses de cárcel.

Esta no es la primera vez que el controvertido empresario tiene problemas con la justicia. En el año 2005 fue condenado a pagar una multa de 660.000 por defraudar a Hacienda y, desde 2015, su nombre es un habitual en la conocida lista de morosos del Fisco. El pasado mes de diciembre, sin ir más lejos, se desvelaba que Desguaces La Torre, la empresa que dirige, sigue debiendo una de las cantidades más altas de toda la lista: 20.351.660,06 euros.

