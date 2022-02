Paulina Rubio, de nuevo en el centro de la polémica: analizamos su última imagen en redes

Paulina Rubio (50 años) nunca ha dejado de ser tendencia, pero su nueva gira, Perrísimas, ha vuelto a convertirla en noticia. La mexicana se encuentra en plena promoción y a punto de embarcarse en un tour con más de 20 shows con la que recorrerá Estados Unidos. Pero antes del deseado regreso a los escenarios ha recibido un galardón, el Premio Lo Nuestro en reconocimiento a su trayectoria.

Una cita muy emocionante para la cantante, que quiso compartir a través de sus redes sociales varios momentos. Sin embargo, lo que quizás no se esperaba era que esas publicaciones, que deberían estar centradas en su éxito, se terminaran convirtiendo en una nueva polémica. Tan solo hay que prestar un poco de atención a las instantáneas para darse cuenta de que 'la chica dorada', como se la conoce popularmente, ha hecho uso de varias herramientas de edición digital.

El resultado, sin embargo, no es creíble tal y como le han señalado varios de sus seguidores. "En el cuello y el pelo se ve la edición. No entiendo cómo no se dio cuenta", le ha escrito uno de ellos. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Pablo Yáguez, diseñador gráfico y experto en edición de imagen, que señala que el resultado "no es natural".

"En el plano general, pese a tener poca calidad de imagen lo que hace difícil ver los retoques, se pueden ver irregularidades en los tonos y luces, sobre todo si comparas las piernas con la cara", señala el diseñador. Además, recalca que el rostro de Paulina tiene ángulos extraños y "el mismo tono prácticamente en toda la superficie, carece de volumen", lo que apunta a un claro retoque.

Es, sin embargo, en el primer plano donde Yáguez aprecia "claramente un retoque fotográfico". "Existen herramientas que permiten clonar ciertas zonas de una foto o sustituirlas y se nota claramente que han sido utilizadas". Se nota, cuenta, "en el pelo, donde hay partes que no coinciden con el resto, en el cuello de la cantante y la pedrería, que aparece totalmente borrosa. También hay zonas excesivamente planas y sin volumen. En cara se notan brillos extraños".

Paulina Rubio en una imagen oficial y en la compartida en sus redes sociales. Gtres y redes sociales

"Cuando haces un retoque fotográfico tienes que intentar que la foto nunca pierda naturalidad, y eso se ha obviado totalmente en estas fotos, especialmente en la foto del primer plano, donde se demuestra además poco oficio", termina diciendo el editor.

Paulina Rubio también ha borrado las marcas de expresión de su rostro, especialmente pequeñas arrugas alrededor de los ojos y la boca. Y también ha aprovechado para potenciar su maquillaje, como se puede ver en la comparativa entre las imágenes, pues en la que está publicada en sus redes sociales destaca mucho por el make up de la zona de los ojos.

