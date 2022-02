Elia, la hija de Julián Muñoz, un mes luchando contra el cáncer: su rutina diaria y la promesa a su familia

Elia Isabel Muñoz Zaldívar (40 años), la hija de Julián Muñoz (74) y Mayte Zaldívar (65), vio cómo su nombre se convertía en noticia, muy a su pesar, el 10 de enero de 2022. Veía la luz la peor de las noticias, el revés más duro.

Hace justo un mes, un programa de televisión desveló que una de las hijas de Mayte Zaldívar estaba enferma de cáncer. Eso sí, no se despejó entonces de quién se trataba, teniendo en cuenta que la andaluza tiene dos hijas, Elia y Eloísa.

"Ahora mismo necesito un milagro del cielo en mi vida. Todo lo demás no me importa nada", aseguró Zaldívar ese día, rota de dolor, en conversación con Sálvame. Minutos después del anuncio, fue EL ESPAÑOL quien desveló que se trataba de Elia Isabel, la cual confirmó su dolencia a través de un mensaje: "Perdona que sea bastante escueta, pero hoy me encuentro regular. Es cierto lo dicho. Muchas gracias y disculpa no poder decir más".

Elia Isabel Muñoz Zaldívar junto a su padre durante un permiso penitenciario en abril de 2016. Gtres

Muy educada y discreta, hasta ahí llegó la hija de Julián y Mayte. Comenzaba su batalla más dura, personal e íntima. Para entonces, sólo su entorno más familiar estaba al tanto de este bache de salud. Sus padres, su hermana, su marido y pocas amigas. Ahora, un mes después, este periódico conoce detalles de cómo es el día a día de Elia, de su entereza en su lucha.

Elia está "fuerte y entera", según la fuente con la que se consulta, aunque no se esconde que hay momentos de "bajón y de por qué a mí y por qué ahora". Y es que, esta enfermedad ha llegado en un momento pleno y sosegado de su vida. En esa etapa en la que parece que todo está en orden. Todos confían en que Elia Isabel salga pronto de este "resbalón", como lo llaman. Afronta su día a día con absoluta normalidad: "No ha cambiado nada su rutina, no se lo ha permitido. Va a sus sesiones semanales -de quimioterapia- cuando le toca, pero no descuida su trabajo y sus cosas extraescolares con Vega, su pequeña".

La joven está muy encima de su negocio -el que comparte con su pareja, Raúl-, Trekking Running. "Mientras que pueda y le sea posible, va a estar trabajando. El negocio ha pasado por malos momentos y hay que echarle tiempo y ganas", reflexiona por teléfono quien bien enterado está.

Los que la rodean evitan que le dé "demasiadas vueltas" a la cabeza y tratan de mantenerla animada y con quehaceres. Más allá de la familia, explican que su grupo de amigos no le suelta la mano en ningún momento.

Elia Muñoz en marzo de 2018 defendiendo en Telecinco el concurso de su madre, Zaldívar, en 'Supervivientes'. Gtres

Especial mención merecen en el ánimo y la fuerza de Elia la figura de sus padres, Julián y Mayte, y de su hija y su marido. Deslizan que uno de los principales empujes para ella es el hecho de que sus progenitores hayan retomado la armonía y "dejado atrás los reproches". Todo por el bien de su hija. "Siempre han estado ahí para Elia, como padres y como abuelos, pero antes el dolor y el pasado no los dejaba llevarse bien", se aclara.

Además, y no menos importante, un pilar fundamental está siendo su hija: "El que Vega esté lo cambia todo. Su lucha se hace más fuerte. Ella y Raúl son su motivación diaria". Elia ha hecho una suerte de promesa a su familia y a quienes la quieren bien: todo va a ir bien. "Han salido de épocas terribles, de cárcel y linchamientos públicos. De esto también saldrá. Elia es muy resiliente, está todo cogido a tiempo y los médicos tienen mucha esperanza. Así se lo han transmitido", añaden.

La enfermedad de Elia Muñoz era sabida en Marbella. Según pudo saber este diario hace dos meses, era la misma Mayte Zaldívar quien le contaba a una amiga que estaba destrozada porque su hija pequeña tenía cáncer. "Se vino abajo y me lo contó con lágrimas en los ojos, diciendo que no le preocupaba nada más en la vida, que su hija se curara".

Elia Muñoz y su pareja, Raúl, en el verano de 2021. Redes Sociales

El exmatrimonio conformado por Mayte y Julián Muñoz se encuentra totalmente abatido con esta dura noticia, y solo pide que se rece mucho por la salud de su única hija en común. El pasado 9 de enero, en una conversación telefónica con el programa Sálvame, Mayte desveló el duro bache por el que atraviesan: "Ahora mismo necesito un milagro del cielo en mi vida. Todo lo demás no me importa nada. Es algo que me arrea el corazón, es algo que me pasa y es lo peor que me ha pasado en mi vida. Os pido que recéis por mí, que me envíen vuestras mejores energías para que me salga bien".

Cabe recordar que Elia Muñoz Zaldívar, la hija en común del exalcalde de Marbella y Mayte Zaldívar, ha permanecido durante años en un discreto segundo plano. Tan sólo en determinados momentos importantes y críticos de su padre ha aparecido en los medios de comunicación para hablar de él y apoyarlo sin fisuras.

Especialmente doloroso para ella fue el ingreso de sus padres en prisión tras ser condenados por blanqueo de capitales en el caso Malaya. Al igual que su otra hermana, Eloísa, fruto de una relación matrimonial anterior de Zaldívar, Elia se ha mantenido discreta ante el vendaval mediático protagonizado por sus progenitores.

[Más información: Julián Muñoz ejerce de "abuelazo" con su nieta Vega: tarde de golf mientras su hija se recupera del cáncer]

Sigue los temas que te interesan