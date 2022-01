Maite Zaldívar desvela su gran discusión con Julián Muñoz y la verdad de las fotos del Día de Andalucía

Maite Zaldívar (65 años) ha contado su verdad en prime time con su documental Maldita la hora. Las palabras de exmujer de Julián Muñoz (74) llegan días después de que el exalcalde de Marbella también ofreciera su versión en Telecinco sobre los asuntos más mediáticos de su vida.

Maite ha contado a la audiencia cómo vivió la relación de su exmarido con Isabel Pantoja (65) y cómo a partir de entonces empeoró su vida y la de su familia. Zaldívar ha querido hablar alto y claro sobre cómo fue su juventud, su matrimonio con el expolítico, pero sobre todo ha detallado un día del que se habló y comentó mucho en prensa, el famoso Día de Andalucía de hace ya 19 años.

"Julián contrata a Isabel Pantoja estando con ella", comienza diciendo Maite Zaldívar cuando pretende explicar el día de Andalucía de 2003, una fecha clave porque ya existían intensos rumores sobre la relación amorosa, entonces ha añadido: "Ya estaban juntos. Yo el contrato de Isabel Pantoja no lo vi nunca, no llegó a llevarse a cabo, se hablaba de una cantidad que era una barbaridad... 500 millones de pesetas. Pero creo que no se llevó a cabo por la oposición de sus compañeros".

El señalado día es importante porque se escribieron ríos de tinta sobre los gestos y la expresión que mostraba Maite ese día. Siempre se ha dicho que ella entonces ya conocía la relación extramatrimonial de su marido porque las seriedad de su rostro así lo hacían ver, pero nada más lejos de la realidad. Según ella misma ha explicado, todo repsondía a un sentimiento de culpabilidad: "Hay una imagen que no puedo olvidar, la del día de Andalucía, después de pasar veinte años y ver esas fotos. Yo tenía una culpabilidad en mí que era impresionante, me sentía de mal. Fue un día horroroso".

Julián Muñoz y Maite Zaldívar, en una imagen de archivo. Europa Press

Maite asegura que no conocía el secreto de su marido y que además tanto la tonadillera como él la engañaron: "El día anterior yo estoy en Guadalpín con Julián y esta señora y los dos era que 'no, no' y me decía Julián que estaba loca, que veía fantasmas donde no los había. Y entonces el día de Andalucía me sentía fatal y culpable de pensar eso de estas dos personas, por eso tengo esa cara de pena y de amargura".

Su culpa era tal que, según Maite, cuando llega esa noche a casa no podía pedirle de nuevo explicaciones a Julián pese a los rumores cada vez mayores: "Cuando llego esa noche a casa no le puedo decir nada a Julián por la noche no le puedo decir nada". Y añade: "Al día siguiente se casaba curro romero y a mi me dice que por qué no nos vamos a la boda y yo le digo que no voy a la boda. En esa boda se troncha un dedo bailando sevillanas, viene a Marbella y llama a Julián Muñoz para que la lleve al hospital, la lleva y se la trae".

Su miedo por el Caso Malaya

Maite Zaldívar ha utilizado su documental para hablar alto y claro sobre cómo vivió todo el Caso Malaya. Ella sufrió en primera persona las consecuencias del juicio y lo recuerda con dolor: "Aquello fue fatal. Yo tenía miedo, pánico, no sabía lo que iba a pasar, ya se habían dicho muchas cosas que ya no sabes qué es verdad y qué mentira. Había a veces que no escuchaba".

Sobre esos tensos momentos también ha recordado cómo eran sus (des)encuentros con Isabel Pantoja durante las sesiones judiciales: "Contacto con esa señora no he vuelto a tener y espero no tenerlo más en mi vida, que va, ni la miraba, lo que me jorababa era cuando llegaba el descanso y se creía dueña del baño, se metía en el baño con todo el séquito y a ver si tenías tú narices de entrar a hacer un pis. Yo no quiero coincidir con ella, imagino que a ella le pasará lo mismo".

Maite Zaldívar, durante el juicio del Caso Malaya. Europa Press

Al mismo tiempo, Maite ha hecho un reveladora confesión: "Yo nunca he sido agresiva y cuando la veía allí el cuerpo me pedía agresividad y no me lo podía permitir, no me hubiese gustado verme así. A Julián le veía escribiendo, escribía todo, y un día me lo pregunté y miré así y eran recetas de cocina, escribía recetas de cocina".

También ha llamado la atención en el documental, que Maite nunca carga contra Julián sobre cómo sus decisiones la afectaron a ella: "Económicamente a mi Julián no me ha utilizado porque yo no he hecho movimientos con él de dinero". Ha asegurado que cuando Julián empieza a tener una vida fuera de lo normal es cuando está ya manteniendo una relación con Pantoja: "Que yo sepa, el dinero empieza a verse y a notarse pero Julián no está conmigo. Si este señor lleva un año antes con esta señora, cómo me iba a dar a mí nada. Él sabrá lo que hizo. Si ese dinero llegó a sus manos, como comprenderás a las mías no".

Zaldivar ha querido hacer autocrítica, pues obtuvo una sentencia que la condenó por blanqueo de capitales: "Me equivoqué al llevarme el dinero fuera del país, yo no me sentía que había cometido un delito, yo me convertí en una pieza muy necesaria para que esto siguiera dando el escándalo que estaba dando. A mi Julián no me utilizó, que él utilizara a alguien, no sé, o alguien le utilizara a él...".

[Más información: Julián Muñoz, sobre Isabel Pantoja: "Se habló con médicos para ver si podía quedarse embarazada"]

Sigue los temas que te interesan