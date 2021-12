El bache empresarial de Tamara Falcó en su momento más dulce

Tamara Falcó (40 años) ha vivido uno de los mejores años de su vida: se ha convertido en marquesa de Griñón, ha afianzado su historia de amor con Íñigo Onieva (32), se ha convertido en chef por Le Cordon Bleu Madrid y ha soplado 40 velas. Sin embargo, en medio de tantos éxitos, la joven ha vivido un 'fracaso' empresarial que había pasado desapercibido.

En 2018, la socialité se lanzaba al mundo de la moda y creaba su propia marca, TFP by Tamara Falcó, una firma que gestiona a través de una compañía llamada Gypset Living S.L. que fundó en 2009 y de la que es administradora única, es decir, que todas las decisiones son únicamente suyas.

Tras dos ejercicios especialmente buenos, sobre todo el de 2019, en el que obtuvo unos ingresos de 70.000 euros, Tamara ha visto como las ventas de su firma han caído en picado, según los datos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Es cierto que sigue teniendo un balance positivo, pero está muy alejado de lo que fue antaño. En este último ejercicio ha tenido unos ingresos de 9.000 euros.

Una bajada considerable con respecto al año anterior -concretamente de 61.000 euros menos- que pueden deberse a numerosos factores, entre ellos la crisis del coronavirus pues fueron muchas las empresas que vieron sus ventas resentidas con motivo de la pandemia y el confinamiento. En ese sentido, otro detalle que marca que no fue un buen año para la firma se encuentra en los beneficios, de 641 euros, muy alejados de los más de 2.000 del año anterior.



La parte positiva es que han descendido mucho las deudas que tenía a largo plazo, que han pasado de 72.400 euros a 9.000, lo que sin duda será un alivio para Tamara.

Colecciones muy aclamadas

Pese a todo esto, Tamara Falcó no ha renunciado ni mucho menos a su firma de moda. El objetivo de conseguir liquidez para seguir con su sueño fue lo que le llevó a presentarse al programa MasterChef Celebrity -que terminó ganando-, sin saber que encontraría entre los fogones una nueva pasión.

La página web de TFP by Tamara Falcó donde se venden los productos, no tiene tienda física, sigue activa y sus redes sociales muy vivas, pero no hay colecciones previstas, al menos que se haya anunciado al público. De momento se puede adquirir la colección anterior llamada Fleur d'été, perteneciente a la temporada primavera/verano 2021 y que cuenta con un descuento del 30%, y la colección Rafia, que está completamente agotada. Lo mismo sucede con la cápsula que lanzó junto a Juan Avellaneda (39), Avellaneda Loves Tamara, cuyas prendas bien están agotadas o bien deben adquirirse con 'pre-order'.

Sorprende que mientras que promociona a diferentes marcas en sus redes sociales, la suya propia no forma parte habitual de sus posts. De hecho, la última vez que le hizo publicidad fue el pasado 26 de julio, cuando compartió un pequeño vídeo en el que lucía uno de sus propios diseños. "El rojo es siempre una buena opción", escribió junto a la publicación. Desde ese momento, no ha subido nada similar, quizás esperando a la nueva colección.

Mientras tanto, disfruta del día a día, consciente de que se trata de un bache profesional, centrada en sus otros proyectos, que no son pocos: su papel de colaboradora en El Hormiguero, su nueva colección de Tous -que ha sido un éxito en ventas-, su libro de cocina y las obras de su nuevo hogar.

