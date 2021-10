Rosa López 'ficha' como su gran consejero a su novio policía: el paso que ha dado en su relación

Rosa López (40 años) está atravesando una de las etapas más serenas y decisivas de su vida personal y profesional. Está feliz y satisfecha con su vida y carrera artística, y no quiere esconderlo. Antes al contrario: desea que todo el mundo lo sepa. Atrás quedaron las estrecheces y las asfixias económicas.

Anda cargada de proyectos dentro y fuera de la música. Así lo dejó patente en una exclusiva hace unos meses: está perfilando su gira, Tour Vacío, y trabajando en un libro sobre su vida y obra, donde pondrá en orden su existencia desde que salió de su Granada querida para triunfar en Operación Triunfo, pasando por Eurovisión y todo lo que vino después. A su lado, desde 2019, el hombre que le ha devuelto la ilusión y las ganas de amar, Iñaki García (44), un Policía Local que trabaja como agente canino en Leganés.

Rosa "no se cree la suerte que tiene con este hombre", informa a EL ESPAÑOL una persona de total solvencia. Llegó Iñaki en el momento justo, en pleno último resurgimiento de la cantante de Granada. El amor tampoco la ha tratado todo lo bien que le hubiera gustado, pero también en esa parcela hoy es una triunfadora. Este periódico ha podido confirmar que Rosa López ha tomado la decisión de 'fichar' a su pareja como su gran consejero personal, aunque de forma puntual. De este modo, Iñaki García hace las veces de una suerte de mánager para la cantante. No de manera oficial, eso sí. De hecho, a ella no le gusta que se lo defina así. Ella confía algunos de sus asuntos profesionales a su pareja, en la máxima confianza que otorga la pareja. Rosa ha dejado de contar con los servicios del que era su representante hasta la fecha, Álvaro Ridao, extremo que ha podido confirmar en primera persona este medio.

El entorno de Rosa está "encantado" con Iñaki García y todos esperan el siguiente paso; la boda: "Están tomándose un tiempo para tener más encauzada la vida musical de Rosa y se pondrán con los preparativos. Tienen claro que su futuro es comprometerse". Este hombre le ha devuelto a Rosa la ilusión, las ganas de renacer, a todos los niveles. "Nunca había visto a Rosa tan feliz y serena como ahora", se desliza. Y en eso tiene mucha 'culpa' el hombre que está a su lado. Él es su bastón, su consejero, el que la guía para todo.

El único con el que posó hace unos meses en una revista del corazón, cuando ella siempre ha sido más bien reacia a ese tipo de exposición. "Iñaki la ha hecho mejor", se reflexiona en conversación con este medio. La familia de Rosa "está encantada con el policía", como se expresa. Más allá de su vertiente musical, Rosa se ha decidido a escribir un libro sobre su vida, como avanzó en ¡HOLA! hace unos meses. En realidad, hace tiempo que viene madurando esta idea, se confía ahora.

Este medio ha podido confirmar que se trata de una suerte de repaso por su vida personal y profesional. También vital. La cantante hará un viaje por toda su vida, desde que decidió salir de Granada para probar suerte en la música, su estadía en el programa de música de TVE que fue su trampolín para Eurovisión. Cómo pasó, pues, de ser Rosa a secas a Rosa de España. La intérprete, que ya tiene en el mercado un libro sobre alimentación titulado Mi dieta definitiva, "cuenta con bastante escrito, esbozado".

Así es Iñaki García

Iñaki y Rosa se conocieron en agosto de 2019 y lo suyo fue un flechazo de los de película, como cuentan ambos. Se miraron, se dieron los teléfonos, quedaron y hasta hoy. "Es la primera vez que me cuesta presentar a un chico de lo ilusionada que estoy", aseguró Rosa durante una entrevista. En la actualidad, Iñaki, un discreto asturiano, natural de Oviedo, es uno de los agentes de la Unidad Canina de la Policía Local de Leganés. Lleva años afincado en Madrid. Está volcado en una profesión absolutamente vocacional, tanto él como sus compañeros, como se puede apreciar en las imágenes que ilustran este artículo.

Así hablaba la nueva pareja de Rosa López en 2018 desde su puesto de trabajo, justo cuando presentaba ante los medios locales el servicio canino al que habían estado adiestrando para la caza de droga durante cinco meses. "Necesitamos que sean perros pasivos, pero que les guste relacionarse. Es decir, que sean tranquilos, pero juguetones", asegura Iñaki al medio Soyde.

Es una persona que tiene claro que, pese a estar con alguien tan conocido como Rosa López, quiere seguir preservando su vida privada a toda costa. No le gusta salir en los medios de comunicación y tan solo rompió su celo hace unos meses para la citada revista, de forma completamente excepcional. Muestra de su discreción, en las páginas de esa revista aseguraba: "Yo sigo siendo anónimo y quiero seguir siéndolo. Además, en ella no veo fama, sino una mujer con un corazón enorme".

