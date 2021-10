Los polémicos humoristas que han protagonizado un 'sketch' con diálogos sexuales sobre Letizia

La polémica está servida. Tras unos días en los que todo ha sido un remanso de paz, armonía y tranquilidad en el núcleo duro de la Casa Real por la exitosa celebración de los Premios Princesa de Asturias y el regreso de Leonor (15 años) a España, la sombra de la controversia vuelve a posarse sobre la primera familia del país. Y esta vez no ha sido responsabilidad suya.

Los humoristas Jaír Domínguez (41) y Lluís Jutglar (35), alias Peyu, del programa Bricohéroes, han denunciado en las redes sociales que la cadena pública catalana TV3 ha suprimido este domingo un sketch donde hablaban de la reina Letizia (49) y sus hijas, las infantas Leonor y Sofía (14), ambas menores de edad.

Ha sido el propio Jutglar quien ha difundido el gag censurado por la televisión pública en que, cuando Domínguez le pregunta qué le gustaría hacer si, de repente, fuese millonario, el primero responde: "Me haría gracia que me la chupase Letizia Ortiz".

Sin embargo, esta es solo la primera parte del sketch. El actor y humorista Peyu ha ocultado deliberadamente una segunda parte en la que Domínguez le respondía: "¡Si me hubieras dicho la hija! Una hija es excesivo...", en alusión a una de las dos infantas, aunque no se especifica a cuál de ellas se refiere. Este corte de unos siete segundos ha sido adelantado por el digital El Món.

"No es fácil hacer este tuit porque probablemente nos jugamos trabajo y futuros proyectos, pero como creador del formato y del guion de este momento concreto, quiero compartirlo para evidenciar que tenemos un problema de libertad de expresión", ha escrito Peyu en un hilo de Twitter.

Y continúa: "Respecto al fragmento concreto que nos han censurado hoy (ellos no dicen censura, dicen que tenemos una visión diferente respecto un gag) os cuento la justificación que me han dado para retirarlo. Dicen que el gag es machista y que una televisión pública no puede emitir".

Pero ¿quiénes son Jaír Domínguez y Peyu, los polémicos actores que han denunciado públicamente un veto sobre uno de sus sketches? Jaír Domínguez es escritor, guionista y ha sido colaborador de programas de televisión como Buenafuente, Polònia, Crackòvia, Minoria absoluta o Està passant.

Como curiosidad, es el coautor de la canción Chiki Chiki con la que el actor David Fernández (51) caracterizado como el personaje de Rodolfo Chikilicuatre representó a España en la gran final del Festival de Eurovisión en 2008. No es esta la primera polémica que protagoniza Domínguez.

En octubre de 2012, meses después de que se conociera que el rey Juan Carlos (83) había estado cazando elefantes en Botsuana, Jaír asistió al programa Bestiari il·lustrat y simuló hacer prácticas de tiro usando como diana fotos del emérito. Por ello, Mai Balaguer, la directora, se vio abocada a dimitar y el formato fue suspendido.

En mayo del año pasado, Jaír Domínguez realizó en Twitter unas declaraciones sobre el acento andaluz y por ello fue tachado de "supremacista" o "racista", igual que ahora ha sido señalado como "machista" y "misógino".

Por su parte, Peyu, el otro actor, tiene vocación de intérprete desde que es pequeño. A los 16 años ya creó su propio grupo de teatro y dos años después, a los 18, se matriculó -y después de licenció- en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha colaborado -y aún participa- en un sinfín de programas de televisión y radio de Cataluña.

Desde 2019 copresenta Bricohéroes junto a Jaír Domínguez, el programa de televisión que este lunes está en boca de todas después de haber denunciado el veto por parte de la televisión pública catalana por los diálogos sexuales sobre la reina Letizia y sus hijas en uno de sus sketches.

