Letizia no arriesga y recurre a su infalible uniforme en Santa María del Puerto, Pueblo Ejemplar 2021

La Reina es una mujer de ideas fijas. Eso ya lo sabemos. Hay varios actos que se repiten todos los años dentro de su agenda y ella tiene una serie de uniformes que ponerse, siempre parecidos e incluso iguales, para acudir a ellos. Esto es lo que pasa siempre en la entrega del galardón del Pueblo Ejemplar dentro de los Premios Princesa de Asturias. Con la resaca del lookazo que llevó este viernes, firmado por The 2nd Skin, para la mañana de este sábado, Letizia (49 años) ha tirado de uniforme y ha lucido lo que lleva siempre en este momento: gabardina, pantalones tipo vaquero, zapatillas y coleta.

En esta edición de los galardones, el premio ha recaído en el pueblo de Santa María del Puerto, en el concejo de Somiedo. La Familia Real pasa la localidad con sus habitantes, conociendo su día a día, sus problemas y sus costumbres. Es una forma de acercarse a la gente de Asturias, que siempre les recibe con tantísimo cariño.

El caso es que la Reina tiene un look fijo para vestirse para la entrega del Pueblo Ejemplar y esta mañana no ha cambiado su costumbre. Letizia ha lucido una gabardina corta, estilo trench que lleva varias temporadas en su armario. Se trata de un modelo firmado por Hugo Boss, en loneta y que siempre lleva con el cinturón colgando. La ha combinado con unos pantalones en verde militar, uno de los colores que más se llevan esta temporada, firmados por Massimo Dutti. Lo nuevo del look de este sábado han sido los botines planos estilo montaña en color burdeos. El protagonista del outfit de la Reina de esta mañana en el Pueblo Ejemplar ha sido un pañuelo que ha anudado al cuello y que también es un histórico en su vestidor.

Tras el subidón de ayer con las joyas de pasar, hemos vuelto a la sosería en cuanto a accesorios se refiere. Letizia ha lucido unos pendientes de aro en oro amarillo que imitan las cañas del bambú, que no sabemos si madre e hija los comparten o cada una tiene un par (que es lo más probable) porque son los mismos que lució Leonor en la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Y por supuesto, no ha faltado el anillo de Karen Hallam.

Así terminan esta edición de los Premios Princesa de Asturias, en los que ha quedado claro que la Reina cuando quiere puede y que Leonor (15) y Sofía (14) van destacando cada una en su propio estilo, ya que parece que son muy diferentes.

