Marta Sánchez, sobre su relación con su pareja Federico León: "No me caso"

Marta Sánchez (55 años) se convirtió en una de las grandes invitadas al estreno de Wah, un show único y "nunca antes visto en España" que se define como "el mayor evento de Europa y fusiona la mejor música y la más exquisita gastronomía". La noche de este jueves 7 de octubre, la cantante desfiló por la alfombra roja de IFEMA de Madrid -escenario donde se lleva a cabo el espectáculo al más puro estilo de Las Vegas y Broadway- con un llamativo diseño de lentejuelas en tono naranja y escote en pico, que completó con una americana negra y complementos a tono.

Antes de disfrutar de la velada junto a otros rostros conocidos de nuestro país, entre ellos Eugenia Martínez de Irujo (52) y Luján Argüelles (44), tal y como desveló en sus stories de Instagram, la artista posó muy sonriente para los fotógrafos y, muy amable y cercana, atendió a los medios de comunicación. Pese a las prisas, ante el inminente comienzo del show, la intérprete de Arena y sol quiso tener unas palabras con EL ESPAÑOL.

Marta Sánchez, muy sonriente, posó ante los fotógrafos y conversó con EL ESPAÑOL. Gtres

Este periódico pudo conversar durante unos minutos con Marta Sánchez, quien desveló que se encuentra inmersa en nuevos proyectos musicales y viviendo uno de los mejores momentos de su vida en lo que a su vida personal se refiere. Desde hace tres años mantiene una relación con el empresario Federico León y, hace poco más de un mes, celebró el 18 cumpleaños de su hija y gran orgullo, Paula Cabanas, fruto de su matrimonio con Jesús Cabanas entre 2002 y 2010.

¿Cómo está? ¿Contenta de que poco a poco se esté volviendo a la normalidad?

Sí, agradecidísima con la vida de poder volver a vivir un poco. Solo espero que todos los que estamos aquí, estemos vacunados.

¿Lista para vivir un show disruptivo que fusiona música y gastronomía?

Encantada de haber venido, me apetece todo.

Muchos han comentado que se enfrentan a un show sorpresa. ¿Usted ha podido conocer algo? ¿Sabe de qué va?

Sí, más o menos tengo una idea. Aunque es verdad que no han dicho mucha cosa para que sea sorpresa.

Marta Sánchez posó en la alfombra roja con un vestido de lentejuelas y escote pico. Gtres

¿Ha venido sola o se ha traído a algún acompañante?

No, he venido con personas.

¿Cómo está su pareja?

Muy bien.

¿Se casa por tercera vez?

No, no me caso.

¿Su hija cómo está? Acaba de alcanzar la mayoría de edad.

Bien, estudiando. Es una niña buena, muy prudente.

¿Y usted? ¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Sigo con Piano y Voz y además, ultimando unas canciones que quiero sacar.

¿Para cuándo tiene previsto el lanzamiento?

Prefiero no dar fecha.

