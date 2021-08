Paula Cabanas Sánchez, hija de Marta Sánchez, cumple 18 años: así es su rostro sin pixelar

Cada día 1 de agosto es especial para la cantante Marta Sánchez (55 años), pero este día 1 de 2021 más aún si cabe: su hija, Paula Cabanas Sánchez, cumple 18 años. Su mayoría de edad. Es la única hija de la artista, fruto del matrimonio que tuvo con Jesús Cabanas entre 2002 y 2010.

Hace unas semanas, JALEOS entrevistó a la intérprete y confesaba sus miedos ante la mayoría de edad de la joven: "Sí, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo por todo: por la época que le va a tocar vivir, por el poco respeto que tienen los hombres por las chicas jóvenes hoy en día, por darle su sitio, por un planeta que no lo pueda disfrutar como yo, por tanta violencia que hay en las calles y robos por culpa de la crisis. Miedo también porque no encuentre un trabajo donde se la respete y sea feliz. Tengo preocupación y miedo por muchas cosas".

Sobre el futuro profesional de Paula, su madre sostenía en conversación con este medio: "No lo sabe todavía. Le queda un curso porque ella repitió uno. A mí me parece que tiene mucho talento para la Publicidad, Imagen, Estética, Vídeos... Eso le viene también por su padre, que es publicista. Entre la Publicidad del padre y la vida social y mediática de la madre, yo creo que de ahí, de la mezcla, va a sacar de ahí algo". En lo que tiene claro que no la ve es siendo influencer: "No la veo en eso. No le gusta ser tan el centro de atención".

En un momento dado de la charla, añadió: "Es una niña con mucha personalidad, que no le gusta que la vigilen ni la controlen por redes. Cuelga pocas cosas. Es una personalidad muy Leo, muy reservada, le gusta llevar su vida íntima en secreto... No le gusta exponerse tanto".

Madre e hija protagonizaron una portada en una revista del corazón hace unos meses y la cantante volvía a mostrar su miedo, esta vez con las redes sociales y la exposición mediática: "Como madre llevo mal que haya puesto el Instagram público, y como consecuencia haya tenido su primera noticia en prensa, ¿no? Pero me gustaría que se esperaran un poco los medios a hacer cosas así. Me gustaría que pasara por lo menos un año para que sucedan cosas así... Yo prefiero que ella esté relacionada con eso si lo hace de manera coherente con lo que haga, no por estar. Simplemente me preocupa que antes decida un camino, pero no que esté en los medios y se haga popular porque es influencer".

En aquella entrevista, la joven Paula se definía como cabezota, ordenada, presumida y apasionada. Una personalidad que recuerda mucho a la de su madre, con una personalidad desgarradora que le hace ser única entre todas las demás. Además, la cantante se deshacía en halagos hablando de su hija y confesaba que era muy responsable y con bondad.De esta manera, el pilar principal de Marta Sánchez este domingo 1 de agosto de 2021 cumple la mayoría de edad y lo cierto es que ambas están muy tranquilas.

Marta, feliz con Federico

Marta Sánchez junto a su pareja, el empresario Federico León. Gtres

Marta Sánchez y Federico León (46) forman ya una de las parejas más sólidas del panorama nacional. Ella lo considera su marido sin estar casados, así lo manifestaba con este periódico: "¡Yo ya estoy casada! Mira, yo ya he tenido mis dos bodas y él también ha tenido la suya. Me regaló un anillo precioso el día de mi 55 cumpleaños". Y hablaba del secreto del amor: "El secreto reside en él, en su forma de ser, es una persona que me apoya. Es muy educado, muy prudente. Me enamoré por cómo es su persona. Me parece un hombre impecable".

