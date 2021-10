Charlène de Mónaco, operada por tercera vez en Sudáfrica: el escueto comunicado

Nuevo revés para Charlène de Mónaco (43 años). La Princesa será operada por tercera vez en Sudáfrica este viernes 8 de octubre, debido a la infección de nariz, oído y garganta que contrajo el pasado mes de mayo. Así lo ha adelantado este Nice Matin y confirmado la fundación de la exnadadora a través de un breve comunicado

"Su Alteza Serenísima la princesa Charlene de Mónaco recibirá anestesia general para su última operación que tendrá lugar hoy. La Fundación Princesa Charlene de Mónaco le desea lo mejor con esta última intervención y su proceso de recuperación", han comentado desde la identidad.

Se trata de la tercera intervención a la que se somete la exnadadora desde que se trasladó a Sudáfrica hace cinco meses por un viaje oficial centrado en la conservación de la fauna salvaje y en la lucha contra la caza furtiva.

La primera vez que Charlène de Mónaco pasó por quirófano fue el pasado 25 de mayo, a causa de la grave infección que contrajo tras someterse a un levantamiento de senos paranasales e injerto óseo antes del viaje. Así lo explicó ella misma días después de su intervención, en el canal sudafricano News24. En la misma conversación, la Princesa comentó que no se dio cuenta del problema hasta que experimentó un fuerte dolor de oídos que la obligó a visitar a un especialista. Además, explicó que no podía regresar a Mónaco porque la presión de sus oídos no se "iguala" y supone un riesgo volar por encima de los 6.000 metros.

Dos meses y medio después, debido a la misma afección, la exnadadora tuvo que someterse a otra operación de cuatro horas y bajo anestesia general que, por fortuna, fue exitosa. Así lo dio a conocer su marido, el príncipe Alberto (63), a través de un breve comunicado, pero muy rotundo. "La operación ha salido bien. La princesa Charlène está descansando y nuestros pensamientos están con ella", dijo el soberano, quien pocos días después de aquella intervención se trasladó hasta Sudáfrica con sus mellizos, Jacques (6) y Gabriella (6), para acompañar a Charlène durante varias jornadas.

Tras su reencuentro, el hijo de Grace Kelly habló del regreso inminente de su mujer, dando a entender que ya había superado su problema de salud. Pero nada más lejos de la realidad. El 1 de septiembre, la Princesa monegasca volvió a generar gran preocupación en su entorno. La noche de aquel miércoles ingresó de urgencia y bajo un alias en el Hospital Netcare Arbelito, en la ciudad costera de Ballito. Fue News24 el que dio a conocer la noticia dos días después de su vuelta al hospital. Entonces, el mismo medio aseguró que, por fortuna, no había sido más que un susto, ya que un día después recibió el alta. Horas más tarde, la Casa Real monegasca confirmó la información.

"En la noche del 1 de septiembre, Su Alteza Serenísima, la Princesa Charlène de Mónaco, fue llevada al hospital después de desmayarse debido a complicaciones de una infección otorrinolaringológica grave. Su Alteza es seguida de cerca por su equipo médico, que comentó que su estado de salud no es preocupante", explicaron desde el principado. Este viernes, poco más de un mes de aquel revés, la exnadadora volverá a ser intervenida.

Los obstáculos de la recuperación de Charlène, según ha podido conocer EL ESPAÑOL a través de una fuente cercana a la Casa Principesca, residen en su continua repetición. "Es muy persistente y cuando parece que ya ha mejorado, vuelven los problemas. La afección se le repite de forma continuada, y esa es la mayor preocupación", han explicado a este periódico.

