La realidad de la salud de Charlène de Mónaco, según su entorno: lo que preocupa a la Casa Principesca

Charlène de Mónaco (43 años) lleva más de cinco meses instalada en Sudáfrica y resguardada del foco mediático tras sufrir una infección de oído y garganta en su viaje oficial al continente que la vio nacer. Al inicio de la primavera se trasladó a la región con motivo de su agenda institucional y con el objetivo de denunciar la caza furtiva en la zona. La enfermedad le sorprendió y tuvo que ser ingresada y pasar por quirófano semanas después. Ya ha sido intervenida en dos ocasiones.

En todo este tiempo, apenas se ha podido ver a la Princesa cuando su esposo, el príncipe Alberto II (63), y sus dos hijos mellizos, Gabriella y Jacques (6), volaron hasta su destino en agosto para verla y apoyarla en su complicada recuperación. Tras esta visita, el soberano se mostraba optimista por la evolución de su mujer, hasta el punto de que anunciaba que la exnadadora podría regresar a Mónaco semanas antes de lo previsto, pero finalmente no ha sido así.

El pasado agosto, el príncipe Alberto y sus hijos visitaron a Charlène en Sudáfrica. RRSS

En este inicio de curso la Princesa se ha perdido el primer día de colegio de sus hijos, así como la gran gala por la salud de planeta que llevó a cabo su marido en el Palacio del Príncipe y cuya recaudación fue directa a las dos causas que defienden las fundaciones del matrimonio. Charlène ha vivido con resignación y a 12.100 kilómetros de distancia cómo la vida palaciega continúa sin ella mientras tiene que hacer frente a uno de los momentos más duros.

Ante el silencio por parte de la Casa Principesca y las informaciones contradictorias sobre la salud de Charlène, EL ESPAÑOL ha podido conocer los datos reales que maneja su entorno más cercano. Según una fuente directa de los miembros de palacio, la enfermedad de la esposa de Alberto II no reviste gravedad, pero está resultando complicada de controlar debido a las recaídas constantes: "Charlène, sí, está enferma, pero no es nada de lo que no vaya a salir o que le vaya a dar problemas en el futuro", detallan restando excesiva importancia al asunto.

Además, confirman a este medio dónde residen los verdaderos obstáculos de su recuperación: "Es una enfermedad otorrinolaringológica, como se ha dicho, pero el problema es que es muy persistente y cuando parece que ya ha mejorado, vuelven los problemas. La afección se le repite de forma continuada, y esa es la mayor preocupación de la Casa del Príncipe".

Pese a que aún no hay fecha exacta para su vuelta, la fuente directa de la familia Grimaldi desvela que las previsiones son optimistas y no hay por qué alarmarse: "Volverá, pero no sabe cuándo porque está a merced de esa reiterativa dolencia hasta que den con el tratamiento, que ya lleva unos cuantos".

Sus mensajes en la distancia

La Princesa tuvo que perderse la gala de la Salud Planetaria, una cita que en esta ocasión fue más especial de lo habitual y que entristeció a Charlène no poder estar. Se recaudaron fondos para su organización solidaria y la de su esposo. Ante la imposibilidad de asistir, pocas horas antes del inicio del evento, la exnadadora, desde su refugio en Sudáfrica, quiso mandar un mensaje muy personal y ligado a la temática del acto.

Los príncipes, Chárlene y Alberto II, en la gala de la Cruz Roja de 2018. Gtres

En consonancia con la fundación de su marido, que busca preservar el planeta, la Princesa recordó su época de deportista y lo mucho que le debe al mar y al océano: "Así como nací del océano, el océano nació de mí. Les presento un trozo de ambos". Este mensaje junto al rostro de la Princesa se proyectó en las vidrieras del patio de palacio para que ella estuviera de alguna forma presente.

Días antes, además, se conoció el importante movimiento realizado por Charlène desde la distancia para acallar los rumores de separación que llevan meses acechando al principesco matrimonio y para demostrar su sólida unión con la realeza monegasca. La Princesa se ha convertido en la vicepresidenta de la Cruz Roja, institución que su marido preside desde 1982 y que tiene mucho significado para los Grimaldi pues fue fundada por el príncipe Luis II, bisabuelo del príncipe Alberto, en 1948. Asumió el cargo el pasado 1 de agosto y tendrá tal responsabilidad hasta el próximo año 2024.

