Kiko Rivera, rumbo a Cantora: "Si me dejan pasar, le daré un abrazo a mi madre"

Este miércoles 29 de septiembre de 2021 es un día duro y doloroso para la familia Pantoja. Ana Martín ha fallecido a los 90 años de edad en la finca Cantora, rodeada de tres de sus hijos, Isabel Pantoja (65 años), Agustín (57) y Juan. Tras hacerse pública la triste noticia, Kiko Rivera (37) ha sido el primero en reaccionar a través de las redes sociales, donde ha lamentado profundamente el fallecimiento de su abuela, al tiempo que ha subrayado los problemas maternofiliales.

Sin embargo, el dj, que se encontraba en la isla La Graciosa, en Canarias, para asistir a la boda de su prima Anabel Pantoja (35), ha tomado una decisión importante. Poner rumbo hacia Cádiz, hacia la finca Cantora para poder despedirse de su abuela, si llega a tiempo antes de que se la incinere. Así lo ha anunciado en el programa Sálvame a través de un audio que ha emitido Kiko Hernández (45).

Imagen reciente de la finca Cantora desde la lejanía. Gtres

"He tomado una decisión, porque no puedo estar aquí. A mí hoy se me ha muerto mi abuela. Pero a mi madre, sea de la manera que sea, se le ha muerto su madre, por lo tanto yo voy a ir a Cantora, independientemente de si mi abuela está incinerada o no. Y allí voy a estar; si me dejan pasar, le daré un abrazo a mi madre y me iré. Y si no me dejan pasar, me iré igualmente. Es el momento de aparcar ciertas cosas y tirar para adelante", ha sido el mensaje que Kiko ha querido transmitir en la tarde de este miércoles.

En esa línea, la periodista Chelo García-Cortés (69) ha informado en el espacio vespertino de Telecinco que en Cantora se ha producido este miércoles, intramuros, una fuerte discusión entre Isabel Pantoja y su hermano Agustín, a raíz de la decisión de Kiko Rivera. Siempre según la versión de García-Cortés, el motivo de este enfrentamiento habría sido la negativa inicial de Agustín a que su sobrino visitase Cantora, mientras que la cantante sí que aprobaría este reencuentro familiar. "Fuera de sí", según la periodista, Agustín le habría dicho a su hermana Isabel que como Kiko pise la finca, él se va.

Kiko Hernández emitiendo el audio que le ha enviado Kiko Rivera. Mediaset

"Ha muerto mi madre, no la de él", serían las palabras emitidas por un indignado Agustín. Mientras Kiko Rivera se encuentra volando desde La Graciosa, hay que recordar que Anabel Pantoja ha tomado la decisión de seguir adelante con su boda con Omar Sánchez (30), tras la cancelación inicial. Anabel va a reestructurar el enlace -que tendrá lugar el próximo viernes 1 de octubre-, y su abuela tendrá un papel crucial ese día en forma de homenaje. Según informa este medio, la decisión final la ha tomado Anabel después de hablar con su tía Isabel, y tras meditarlo con su pareja Omar. Con el beneplácito de la artista, Anabel ha recapacitado, aunque, lógicamente, será un día agridulce para ella.

El demoledor mensaje de Kiko

Hace unas horas, Kiko Rivera ha utilizado sus redes sociales para 'despedirse' de su abuela: "Hoy te has ido y contigo se ha ido parte de mi vida. No sé qué hacer estoy perdido y en La Graciosa. Tuve mis dudas de venir, pero al final arriesgué y perdí. Yaya de mi alma tantos meses sin verte y ahora ya no te veré nunca más. Mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares. Órdenes expresas desde Cantora... 'No queremos que venga nadie'. No sé nada, sólo sé por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada. No sé qué se va hacer ni dónde, ni horarios ni absolutamente nada".

Y ha añadido: "Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela. No quiero saber de nadie más, todos los demás me importan una mierda porque son unos indeseables todos. Me quedaré esperando y rezándote. Me quedaré quieto y callado pensándote. Lo siento mucho, yaya. Pero tus hijos no me dejan despedirme, ni siquiera me han informado de tu estado. Me siento roto, solo y desolado. Tu alma vive en mí y aunque no me pueda despedir de ti (lo hice en su momento) pero ahora lo necesito otra vez, siempre te llevaré en mí. Descansa en paz, Yaya. Por siempre tu nieto favorito".

