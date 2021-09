3 de 10

Tras recibir muchas críticas por parte de algunos usuarios, la médico estética ha querido aclarar su situación: "Llevo un mes bastante complicado. Nunca dejo de sonreír porque yo soy así. Que me muestre siempre alegre y enérgica no significa que mi vida sea perfecta o que no lo pase mal, significa que afronto cada día de la mejor de las maneras y disfruto de todos y cada uno de los momentos que tengo. Y así seguiré haciéndolo porque soy una persona positiva, enérgica y feliz".