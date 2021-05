Isabel Díaz Ayuso, enamorada: los apasionados besos que confirman su nueva relación

Isabel Díaz Ayuso (42 años) está de nuevo enamorada. Pese a ser una de las mujeres con la agenda más ajetreada de los últimos meses, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha rehecho su vida tras romper con Jairo Alonso (43) el pasado otoño.

La política ha querido alejarse del kilómetro cero y ha volado hasta Ibiza junto a su nueva ilusión para intentar ocultarse de los ojos indiscretos y pasear su amor sin miedo. Pero no lo ha conseguido. La revista Lecturas muestra en su portada las imágenes que confirmar el romance.

En las instantáneas se aprecia claramente cómo es el hombre que ha conquistado a Díaz Ayuso. Un joven delgado, con gafas, que presume de cabellera ondulada y voluminosa y que viste con camisa fluida y bermudas para caminar al lado de su amada. Y es que Isabel y su acompañante se dejaron ver muy cómplices y sonrientes bajo el sol ibicenco y visitando los paseos marítimos y playas del lugar, por lo que sus estilismos eran relajados, al igual que su estado de ánimo.

La revista 'Lecturas' de este miércoles, donde aparecen las fotografías de Isabel Díaz Ayuso junto a su nuevo amor.

La líder popular ha querido tomarse unos días de descanso tras el abrumador éxito de las elecciones madrileñas y lo ha hecho junto al hombre que ocupa su corazón. Así lo demuestran los momentos románticos y los apasionandos besos captados por los fotógrafos de la citada publicación. La pareja, tras un tranquilo paseo, decidió sentarse en una terraza, momento en el que comenzaron los besos entre ellos, derrochando amor y dejando claro que su historia ha comenzado con intensidad y hace muy felices a ambos.

La identidad de él es todavía un misterio, pero de lo que no hay duda es que ha entrado de lleno en el corazón de una de las políticas más aclamadas de España, que ya ha olvidado su noviazgo de cuatro años junto a Jairo Alonso.

Fue a mediados de enero cuando se conoció que el estilista y la política decidieron emprender caminos separados, pero la ruptura se fraguó en el mes de noviembre de 2020. Isabel y el peluquero son amigos desde la infancia, pero fue después de que ella se divorciase de su primer y único marido, en el año 2016, cuando Jairo y la popular empezaron una historia de amor que ya no existe.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Díaz Ayuso (@isabeldiazayuso)

Curiosamente, la noticia de su ruptura se dio a conocer días después de que Alonso apareciera a bordo de una tabla de snowboard en el Centro de Madrid, a pesar de que Díaz Ayuso había pedido no salir de casa por los estragos causados por la borrasca Filomena en España. Sin embargo, esto no fue suficiente para superar su impulso. "Siempre se iba a algún lado [a esquiar], pero este año no pudo y ha debido de aprovechar", comentó a EL ESPAÑOL una fuente cercana a la expareja. De hecho, fue él quien animó a la presidenta de la Comunidad de Madrid a probar este deporte, y ahora es una afición que ella también tiene.

Jairo e Isabel siguen manteniendo una relación de amistad. A pesar de que ya no son pareja, su entorno asegura a JALEOS que se llevan bien y que tras su separación se les ha visto juntos alguna ocasión. Además, se siguen apoyando el uno al otro.

El motivo de su ruptura

Las razones de su quiebre sentimental se deslizaron a este periódico horas después de conocerse la noticia: "Tenían altibajos, sobre todo por ella. No por él. Él es afable y ella es complicada de llevar. La ruptura se debe a un desgaste. Ella es celosa, tiene ciertas inseguridades y Jairo, además, es una persona incómoda para el partido. El entorno laboral de la presidenta está todo el tiempo diciéndole que es guapa, inteligente y la mejor. Jairo es un tío muy normal y siempre ha evitado endiosarla. Al contrario, es muy crítico con determinados asuntos. Desde que la subieron en coche oficial es otra y eso él no lo ha llevado bien", reveló una persona que conoce a la perfección a la ya expareja presidencial.

Pero antes de todo ello, Isabel y Jairo tenían incluso planes de boda y la idea de crear una familia juntos. Era su sueño, pero siempre fue un deseo que quedaba interrumpido por el ascenso político de ella.

Isabel Díaz Ayuso y Jairo Alonso, en Panamá. RRSS

En agosto de 2018 viajaron juntos hasta Panamá, donde gozaron de atardeceres de ensueño, playas paradisíacas y la naturaleza en estado puro. "La persona más bondadosa que he conocido nunca", escribía Ayuso en sus redes sociales al inmortalizar a Jairo jugando con niños de Guna Yala, llamada Kuna hasta 2010, comarca indígena panameña habitada por personas de etnia Guna.

Fue allí donde Jairo simbólicamente hincó su rodilla contra la arena blanca y pidió matrimonio a Isabel. Ella dijo "sí" y sellaron su promesa con un impresionante anillo. El fulgurante ascenso de Ayuso dentro del Partido Popular y su elección como presidenta de todos los madrileños impidió que aquel enlace se hiciera efectivo. Ídem respecto al tema de los hijos.

[Más información: Jairo Alonso pidió matrimonio a Isabel Díaz Ayuso en Panamá: los motivos de la ruptura]